微型電動二輪車未掛牌開罰上路1個月 新北取締315件

微型電動二輪車去年11月30日起，未掛牌上路將開罰，新制上路一個月，新北市交通大隊取締違規案件749件，未依規定領用牌照315件仍是最多，將持續加強取締。台北區監理所表示，目前新北掛牌數已達1萬5021輛，持續與經銷商與地方鄰里長合作，續衝掛牌數。

新北市交大指出，微型電動二輪車自去年11月30日起，須登記領用懸掛號牌並投保強制險，車輛出廠須經檢測及型式審驗合格後，並在監理單位辦理實車查核後才能上路。

交大統計，去年11月30日上路開罰以來，截至12月31日，警方取締微型電動二輪車違規計舉發749件，其中違規舉發態樣以未依規定領用牌照315件最多，其次是不依規定停放車輛 209件，還有乘坐人數超過規定數額52件（依規定不得雙載）。

交大說，依照監理機關微型電動二輪車掛牌作業規定，微電車牌照規費號牌1面300元、行照1枚150元，還要備妥相關證明文件，與新領牌照登記書2張、強制汽車責任保險保險證、來歷證明如出廠證明或海關進口與貨物稅完稅證明書與統一發票，發票若遺失得由原車主以切結方式辦理。

監理單位「推估」新北2022年前出廠沒掛牌車輛約1萬9952輛，據台北區監理所統計，新北市轄區微型電動二輪車上路前掛牌數7787輛，截至去年底，數量已達1萬5021輛。

台北區監理所車輛管理科長曾國榮表示，先前監理所持續前往微電車使用率較高工業區或經銷商駐點協助掛台，雖駐點服務已經結束，但先前仍有民眾反映因為出廠證明難以取得還需要時間，若經銷商與里鄰仍須掛牌服務，監理所也會持續到點協助，力拚早日完成全數掛牌任務。

由於微電車使用者多以外籍移工佔多數，監理所也結合AI生成技術，提供多國語言如中文、印尼、泰文、越南文、英文相關掛牌資訊，強化宣導。

交大運輸與物流管理學系教授黃台生表示，現今民眾對微型電動二輪車觀念，不少人仍停留在「腳踏車」的概念上，也導致使用者忽略除了牌照外，還有相關交通法規的限制要遵守，才會導致違規數仍多。