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民眾批搶錢陷阱！竹市「白色停車格上壓了紅線」跟著前車停竟遭開罰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市北區北大路停車場前方原本有畫設路邊停車格，因停車場啟用後塗銷，但有市民投訴，市府便宜行事，竟沒把白色車格抹除，直接壓紅線在上面，每次經過都有不少民眾誤停被開罰。交通處表示，已派廠商優先改善，並加強巡查道路標線情形。

北大路停車場附近原本有畫設不少路邊停車格，但因影響進入北大路停車場的排隊動線取消。不過有市民投訴，市府塗銷停車格時，竟然沒有把白色標線抹除，而是直接再壓一條紅線上去，每次經過都有不少民眾「中陷阱」被拖吊開罰。

市民指出，他朋友因為開休旅車視角比較高，前幾天經過北大路，看到路邊有停車格，且前方也有車子停放，於是沒想這麼多也順勢跟著停放，未料取車時，整排車都被開違規停車的罰單，仔細看地上才發現白色車格上被壓了一條紅線，讓他相當傻眼，直批「根本是搶錢陷阱」。

市民強調，不是繳不起罰單，也不是不願意把車停進去停車場，而是在車上根本看不到紅線，認為市府竟然要塗銷停車格，應該要完整把白色標線刨除，再畫紅線上去，而不是在停車格上直接畫紅線，才不會誤導民眾。

新竹市議員劉崇顯也表示，市府在進行交通標線修改工作時，僅使用普通的黑色油漆塗銷是便宜行事，日久容易脫落造成違規認定上的爭議，應先刨除再塗上黑色的熱拌標線，交通處需全面檢視這個情況並通盤改善。

新竹市交通處表示，因北大路路邊停車格影響進入北大路平面停車場的進場動線，故調整取消。有關民眾反映塗銷問題，市府已派廠商優先改善，市府也會加強巡查市區道路標線情形，如有發現標示不清將盡速修補。

市民投訴，市府塗銷停車格時，竟然沒有把白色標線抹除，而是直接再壓一條紅線上去，每次經過都有不少民眾「中陷阱」被拖吊開罰。圖／市民提供
市民投訴，市府塗銷停車格時，竟然沒有把白色標線抹除，而是直接再壓一條紅線上去，每次經過都有不少民眾「中陷阱」被拖吊開罰。圖／市民提供
市民表示，在車上根本看不到紅線，認為市府竟然要塗銷停車格，應該要完整把白色標線刨除，再畫紅線上去，而不是在停車格上直接畫紅線，才不會誤導民眾。圖／市民提供
市民表示，在車上根本看不到紅線，認為市府竟然要塗銷停車格，應該要完整把白色標線刨除，再畫紅線上去，而不是在停車格上直接畫紅線，才不會誤導民眾。圖／市民提供
市民指出，他朋友因為開休旅車視角比較高，前幾天經過北大路，看到路邊有停車格，且前方也有車子停放，於是沒想這麼多也順勢跟著停放，未料取車時，整排車都被開違規停車的罰單。圖／市民提供
市民指出，他朋友因為開休旅車視角比較高，前幾天經過北大路，看到路邊有停車格，且前方也有車子停放，於是沒想這麼多也順勢跟著停放，未料取車時，整排車都被開違規停車的罰單。圖／市民提供
新竹市議員劉崇顯也表示，市府在進行交通標線修改工作時，僅使用普通的黑色油漆塗銷是便宜行事，日久容易脫落造成違規認定上的爭議，應先刨除再塗上黑色的熱拌標線。圖／市民提供
新竹市議員劉崇顯也表示，市府在進行交通標線修改工作時，僅使用普通的黑色油漆塗銷是便宜行事，日久容易脫落造成違規認定上的爭議，應先刨除再塗上黑色的熱拌標線。圖／市民提供

停車場 停車格 新竹

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