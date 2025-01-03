民眾批搶錢陷阱！竹市「白色停車格上壓了紅線」跟著前車停竟遭開罰

新竹市北區北大路停車場前方原本有畫設路邊停車格，因停車場啟用後塗銷，但有市民投訴，市府便宜行事，竟沒把白色車格抹除，直接壓紅線在上面，每次經過都有不少民眾誤停被開罰。交通處表示，已派廠商優先改善，並加強巡查道路標線情形。

北大路停車場附近原本有畫設不少路邊停車格，但因影響進入北大路停車場的排隊動線取消。不過有市民投訴，市府塗銷停車格時，竟然沒有把白色標線抹除，而是直接再壓一條紅線上去，每次經過都有不少民眾「中陷阱」被拖吊開罰。

市民指出，他朋友因為開休旅車視角比較高，前幾天經過北大路，看到路邊有停車格，且前方也有車子停放，於是沒想這麼多也順勢跟著停放，未料取車時，整排車都被開違規停車的罰單，仔細看地上才發現白色車格上被壓了一條紅線，讓他相當傻眼，直批「根本是搶錢陷阱」。

市民強調，不是繳不起罰單，也不是不願意把車停進去停車場，而是在車上根本看不到紅線，認為市府竟然要塗銷停車格，應該要完整把白色標線刨除，再畫紅線上去，而不是在停車格上直接畫紅線，才不會誤導民眾。

新竹市議員劉崇顯也表示，市府在進行交通標線修改工作時，僅使用普通的黑色油漆塗銷是便宜行事，日久容易脫落造成違規認定上的爭議，應先刨除再塗上黑色的熱拌標線，交通處需全面檢視這個情況並通盤改善。