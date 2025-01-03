台南跨年鬧場！男放空飄汽球綁布條「交出監視器」 市府硬起來重罰

「台南好Young」跨年晚會吸引大批人潮共襄盛舉，活動中卻有民眾在空飄氣球綁上布條鬧場，且撒著大量不明紙條遺留現場，雖未對現場安全造成直接威脅，卻明顯汙染路面，台南市環保局將依違反廢棄物清理法開罰最高6000元罰鍰。

環保局長許仁澤表示，為防止類似惡性事件引發更大的公共危害及仿效行為，環保局依法重罰，藉此遏止惡意污染行為，保障市民權益與活動秩序。

據了解，該名施放氣球者疑為日前控訴孩子在幼兒園遭性侵的鄭姓男子，在跨年晚會疑帶著空飄氣球綁著布條，還有大聲公、階梯等到台南跨年晚會現場，引起不少民眾注目，不過，該案後來卻大翻車，鄭男不僅遭「打臉」，市府硬起來提告，同園所的其他家長也聯合提告鄭男，因此許多民眾並未買帳。