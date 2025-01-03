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犯罪矯正協會送「幸福蜜蘋果」 理事長：寒冬中的激勵

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為感謝矯正人員辛勤付出，中華民國犯罪矯正協會聯合全國各分會於過年前準備日本進口蜜蘋果禮物致贈矯正人員。協會總會理事長曾國展說，矯正人員肩負矯治與監所管理的艱鉅任務，是維繫社會穩定的重要支柱。

曾國展表示，此次透過蜜蘋果的活動僅傳遞協會對全體同仁的敬意，更彰顯總會與各分會攜手合作的凝聚力，讓祝福無遠弗屆。

曾強調，期盼這份來自協會的心意能在寒冬中為矯正人員帶來溫暖與激勵，攜手迎接更加穩定與光明的未來，共同為社會注入更多正向力量。

矯正協會總會表示，蜜蘋果色澤鮮紅，意寓幸福與喜悅，是協會今年特選的祝福禮物，協會希望透過誠摯的心意祝福矯正人員在新的一年裡平平安安、萬事順遂，繼續為維護社會安全與促進法治理念貢獻力量。

犯罪矯正協會表示，此次活動不僅由協會總會策劃，還得到各地分會的協助，協會更特別設計新春祝福貼紙隨函附上，請各機關協助派員於發放前將貼紙黏貼於蜜蘋果上，讓每顆蘋果都承載著滿滿的祝福與感謝。

協會表示，幸福蜜蘋果將本月10日前後陸續配送至各矯正機關，全國同步啟動這場新年的溫暖傳遞行動。

中華民國犯罪矯正協會聯合全國各分會於過年前準備日本進口蜜蘋果為禮物致贈矯正人員。圖/中華民國犯罪矯正協會提供
中華民國犯罪矯正協會聯合全國各分會於過年前準備日本進口蜜蘋果為禮物致贈矯正人員。圖/中華民國犯罪矯正協會提供
中華民國犯罪矯正協會聯合全國各分會於過年前準備日本進口蜜蘋果為禮物致贈矯正人員。圖/中華民國犯罪矯正協會提供
中華民國犯罪矯正協會聯合全國各分會於過年前準備日本進口蜜蘋果為禮物致贈矯正人員。圖/中華民國犯罪矯正協會提供

日本 禮物 蜜蘋果

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