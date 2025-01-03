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嘉市交通違規檢舉去年近7萬件！「未依規定使用方向燈」最多
嘉義市警察局統計前年交通罰單共10萬件，540人申訴僅12件成功，去年有議員質詢批交通罰款數字偏高嚇人；交通隊統計，去年民眾檢舉交通違規共計6萬8422件，較前年7萬5679件減少7257件，主因是修法限制檢舉項目。
嘉義市地小人稠、車輛多，近幾年交通違規案件不斷增加，警方增加科技執法設備，隨著數位科技時代，現代幾乎人手一支手機，加上監視器普及，交通檢舉案件增加，去年立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，限制交通違規項目。
交通隊說，民眾用手機、車上秘錄器等工具，拍照、錄影檢舉交通違規案件，用網路或寄交轄區警方查處，前年2023年共計7萬5679件，去年2024年減為6萬8422件，共減少7275件，去年每天平檢舉190件，較前年每天210件減少。
統計分析檢舉案件項目，第1名：未依規定使用方向燈；第2名：占用轉彎專用車道；第3名：闖紅燈（含紅燈右轉）。去年7月1日違規停車修法為不能檢舉項目，因此去年檢舉件數有減少。
警方說，民眾檢舉交通違規裁罰，並無檢舉獎金可領取，警方受理必須根據民眾出具照片、影片事證及人時地查處，查處結果回覆檢舉民眾，違規案件移交嘉義區監理所裁罰，檢舉案多增加員警執勤工作量。
警方說，市區交通違規案件許多來自外縣市車輛，對交通違規灰色地帶，會站在民眾立場通盤考量，開單無業績考量，警方對道安條例執法目的在安全及教育，不會為了績效收入開罰，交通安全才是目的不是處罰。
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