籌醫藥費、沒錢吃飯 癡情男掏僅有千元匯女友結局曝

37歲單身的謝姓男子落交友詐騙陷阱，長髮溫柔的大眼妹告知近日因支付母親醫藥費，花光積蓄，沒錢可吃飯，謊話連篇也讓謝男深信，將身上僅有1000元現金匯給假女友，因帳戶查無此人，行員和警方聯手勸阻，謝男才如夢初醒。

高雄三民一警分局長明街派出所員警於去年12月31日下午1時許，接獲三民區建國三路金融機構行員報案，稱有民眾欲匯款1000元，疑似遭詐騙，員警趕赴現場了解。

警方見到謝男填好匯款單，詢問謝男匯款1000元的原因，謝告知警方，日前於手機通訊軟體跳出女子的交友邀請，二人相談甚歡，女子告知謝男近期因支付母親醫藥費，已花光所有積蓄，沒錢可以吃飯，他一時心軟，想匯錢資助。

謝男表示，因身上僅有1000元，對方說匯1000元也可以，讓他將款項匯款至女方母親的戶頭，警方研判謝男落入交友詐騙陷阱，行員查證匯款端帳戶根本無此人。