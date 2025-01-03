基隆公寓凌晨大火 重聽7旬翁喪生

基隆一處民宅昨凌晨大火，張姓重聽老翁成焦屍，經查臥房床上接了2條延長線（紅圈處）疑短路釀災。記者游明煌／翻攝 基隆市一棟老公寓昨凌晨火警，全棟有16名住戶緊急逃生，71歲張姓老翁疑因重聽，未聽見親友呼喊，被燒成焦屍；消防局表示，身心障礙者如臥床、失聰、失智等，遇火災確實難以逃生，可從居住方位、配套消防設備輔助救援和逃生。

基隆市消防局昨凌晨2時38分獲報，成功一路118巷一棟舊公寓發生火警，消防人員到場發現起火點在公寓4樓，已竄出火舌，火勢一發不可收拾，一下子整層都陷入火海，火煙不斷往上竄燒。

消防人員布水線救火，緊急疏散該棟公寓及旁邊住戶16人，5樓住戶1男1女吸入過多濃煙，身體不適，所幸送醫無大礙。消防人員約凌晨3時後控制火勢展開搜索，在起火的4樓房間內發現張姓老翁已被燒成焦屍。

張翁與弟弟同住，胞弟說，半夜屋內濃煙四起，火煙來得很快，他被驚醒後，先衝到哥哥睡覺的房間敲門，大叫「哥哥趕快跑」，但因哥哥有重聽，可能聽不到或在睡覺，後來因火勢太大，他受不了先逃出來。

另一名同住的弟弟也說，大火發生時他看到哥哥的冷氣機著火，後來愈燒愈大，哥哥家中並沒有神明桌及煮東西，但哥哥有重聽，目前無工作。

另有2名住戶嗆傷。消防鑑識人員發現張翁臥房延長線疑似短路，牆邊的延長線又拉一條延長線到彈簧床上使用，研判為起火點；將進一步調查釐清。

新北、基隆消防局提醒，若火災發生在老人、身障等行動不便人士住處，因火勢蔓延通常很快，逃生會比較困難，要把握黃金逃生時間，建議屋內要裝設能閃光的獨立式住宅火災警報器，即使聽不見也可以看到閃光有所警覺；且盡量安排他們住在1樓或當層及逃生出口附近的房間，平日應演練逃生動線；家人也要就近照顧，以便及時協助逃生。若在烹煮食物，應養成「人離火熄」的習慣，如果臨時要應門或接電話而暫時離開，應務必關閉火源。