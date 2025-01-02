泰國空運進口粉餅竟夾藏海洛因市價逾2千萬 宜檢起訴5人主嫌在逃

宜蘭調查站去年8月接獲財政部關務署情資，疑有毒梟從泰國空運國際包裹進口氣墊粉餅，粉餅盒夾藏市價逾2千萬元、261公克高純度海洛因。檢警調成立專案小組逮捕張男共犯等5人，依運輸一級毒品及走私罪嫌起訴，陳姓主謀逃到泰國已遭通緝。

去年8月調查局宜蘭調查站接獲財政部關務署台北關通報，毒梟集團為謀取不法暴利，以「odbo CC泰國氣墊粉餅」夾藏高純度海洛因，運毒集團登記的報關電話及地址均在宜蘭，後來臨時收件地改為高雄。專案小組發現該集團在每個環節都有明確組織分工，循線溯源追查，先於去年8月14日在高雄市美濃區埋伏、逮捕負責「領貨」梁男。

接著於8月23日、8月29日、9月12日、11月8日，從「控貨」、「接貨」、「監控」溯源到「貨主」等各環節不法行為，查緝張姓男子、陳姓男子、顏姓男子與林姓男子等4人，經拘提到案後向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。

宜蘭地檢署表示，查獲從泰國走私第一級毒品海洛因入境，共有2件快遞郵包，經開箱拆封查驗共44包，毛重434.49公克，純度75.32%，純質淨重261.04公克，估計這些毒品若流入市面，價值超過2千萬元。

經檢察官於去年10月11日起訴顏男等4人，今天追加起訴林姓男子。據了解，林男去年被查緝時否認犯行獲交保，但在檢警調持續追查下，掌握具體犯罪通訊證據，今天將林男起訴。

專案小組查出，30多歲陳男是運毒集團首腦，以手機通訊軟體在泰國控貨，未料５名共犯陸續被逮，並對在逃的陳男發布通緝，全案依涉犯毒品危害防制條例運輸第一級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪起訴。檢察長黃智勇呼籲，毒品嚴重影響社會治安及國人身心健康，參與製造、運輸、販賣第一級毒品更是重罪，切勿以身試法。

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