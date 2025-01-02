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彰警防搶演練花招百出 魷魚遊戲、飛車追匪民眾印象深刻
年關將屆，各縣市警分局先後舉辦防搶演練並挖空心思設計橋段，員林警分局上演魷魚遊戲，找「九頭身」美女員警扮搶匪；溪湖警分局演出飛車追人，在埔心鄉聯外道路逮捕「強盜」。防搶演練逼真場景中帶著趣味，讓民眾留下深刻印象。
永靖鄉農會配合員林警分局舉辦「金融機構防搶及攔截圍捕演練」，警方設計搞笑版魷魚遊戲搶劫篇，英熙娃娃和粉紅衛兵衝進信用部，英熙娃娃要行員盡快把錢放入袋中，粉紅衛兵對空鳴槍恫嚇「搶劫，不准動！」錢袋拿到手因「過度緊張」鈔票掉滿地，意外製造演練笑果。
溪湖警分隊在台中商業銀行埔心分行舉辦防搶演練，兩名員警扮歹徒戴面罩，搶槍闖入後喝令交出現金，行員一方面安撫「不要激動，錢給你們。」一方面暗中按下警報器，線上警力趕到後封鎖現場制伏其中一人，另一人騎機車逃逸，警方管制埔心地區各聯外道路和橋梁，在柳橋東路上攔截搶匪，附近民眾見狀還以為搶劫被警逮捕歸案，後來知道是演練，忍不住說「很逼真」。
員林警局長吳詠傑說，希望藉由防搶演練提升金融機構業者自我安全防衛能力，並提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力。溪湖警方也表示，提領大量現金時應避免單獨行動，可請親友陪同或向警方申請護鈔服務，若發現形跡可疑人物在金融機構內或周遭徘徊，最好記下容貌特徵、穿著和交通工具與車牌，協助警方查緝。
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