基隆大火重聽翁成焦屍 初判疑床上接2條延長線短路釀災
基隆市成功一路118巷一棟舊公寓4樓，今天凌晨發生大火，71歲有重聽的張姓公翁被燒成焦屍，葬身火場，同住的弟弟因他重聽叫不醒，因火太大先逃出來。消防局原本懷疑冷氣機起火，經採證發現疑為死者房間接了兩條延長線，疑過熱引發短路起火，確切起火原因已採證調查釐清。
基隆市消防局今天凌晨2時38分獲報，成功一路118巷一棟舊公寓發生火警，消防人員到場發現，發現起火點在公寓4樓，已竄出火舌，火勢一發不可收拾，整個陷入火海，不斷往上竄燒。
消防人員布水線救火，緊急疏散該棟公寓及旁邊住戶16人，住5樓的另有一男一女吸入過多濃煙，身體不適，預防性急送醫，並無大礙。
火警熄滅後，屋內燒毀相當嚴重，消防鑑識人員採證發現死者張姓老翁臥房的延長線疑有短路，從牆邊的延長線，另外拉一條延長線到彈簧床上使用，懷疑過熱起火，研判為起火點，已採證調查確切起火原因。原本懷疑的冷氣機起火，應為從臥房往外延才燒到冷氣。
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