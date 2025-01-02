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泰國龍眼乾藏近6公斤大麻 刑事局逮5越南移工

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局今天宣布，破獲5名在台越南移工跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻，並溯源查獲大麻栽種場，台北地檢署近日偵結，將5名移工依製造、運輸第二級毒品罪嫌起訴。

刑事局指出，為賺取外快，越南籍潘姓、范姓、及3名阮姓移工等5人，受國際運毒集團委託，從去年7月至9月間，收受自泰國寄出的「龍眼乾」罐包裹，「龍眼乾」罐前後夾藏5969公克大麻，每領取一次包裹，就可收取新台幣一萬元報酬，其中阮姓移工除運輸毒品外，更是從泰國寄出的魷魚絲中，接收夾藏的大麻種子，在彰化縣線西鄉栽種大麻。

警方說，去年7月接獲線報，先在新北市土城區拘提領貨第一組車手潘姓移工，並與關務署合作，查獲潘嫌已進口還未過關的毒品包裹共3批。警方追查潘嫌上游時，又在8月上旬接獲松山分關第4次毒品通報，在桃園市平鎮區，拘提第二組車手范姓移工及上游阮姓移工。

第5次在8月中旬，警方接獲松山分關毒品包裹，9月上旬在桃園市中壢區拘提第三組犯罪集團車手阮姓移工，並在彰化縣線西鄉查獲提供收件門號的幫助犯阮姓移工，並查獲他不但提供收件門號，還在彰化縣線西鄉栽種大麻，查扣大麻活株26株、照明設備及通風設備等證物；大麻株及查扣大麻價值約千萬元上下，大麻販售對象為在台越南移工。

警方調查，移工車手透過在越南的同鄉指示，在台灣收領來自泰國包裹，目前刑事局國際科函請越南警方協查境外上游，並請泰國警方協助清查有無相同包裹。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局查獲越南移工涉嫌跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局查獲越南移工涉嫌跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局查獲越南移工涉嫌跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查獲越南移工涉嫌跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻。記者廖炳棋／翻攝

大麻 毒品 移工

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