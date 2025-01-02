快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

粉餅藏海洛因從泰國空運闖關 宜檢追加起訴1嫌

中央社／ 宜蘭2日電

運毒集團涉嫌在粉餅夾藏毒品海洛因，從泰國透過空運寄送來台闖關，檢警查獲共44包，市價逾新台幣2000萬元，並追出6名犯嫌，先前已起訴其中4人，今天追加起訴林姓男子。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，去年8月間，法務部調查局宜蘭縣調查站接獲財政部關務署台北關情資，有毒梟以空運寄送粉餅名義，自泰國夾藏海洛因空運來台。

專案小組去年8月間，在高雄市美濃區逮捕負責領貨的梁男，經循線追查，接連查獲張男、陳男、顏男、林男，並查出已出境前往泰國的運毒主謀陳男，其中張男等共4名犯嫌，經檢察官複訊後，向法院羈押禁見獲准。

檢方表示，運毒集團為謀取不法暴利，以「odboCC 泰國氣墊粉餅」夾藏高純度海洛因闖關，共有2件快遞郵包，經開箱拆封查驗共44包，毛重434.49公克，估計市價逾2000萬元。

宜蘭地檢署已於去年10月11日，對被告顏男等共4名被告提起公訴，並對陳男發布通緝，今天依涉犯毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌，追加起訴被告林男。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭 毒品 泰國

延伸閱讀

越南移工涉收大麻毒包裹 刑事局查獲5嫌送辦

不愧是辣LISA！「黑絲辣腿抖臀舞」讓全場瘋了　富豪男友私下雙向奔赴超有愛❤️

火舞舞者疑遭擄往緬甸 外交部提醒國人提高警覺

台東包機直航再增曼谷、峴港航點 民眾出國旅遊更便利

相關新聞

影／新年快樂！民眾跨年夜闖國小放煙火燒毀PU跑道 10餘人全慘了

宜蘭育英國小在跨年夜被社區民眾帶著朋友共10餘人闖入，一群人在PU跑道施放煙火迎新年，放完煙火走人，留下炮屑垃圾，行徑誇...

彰警防搶演練花招百出 魷魚遊戲、飛車追匪民眾印象深刻

年關將屆，各縣市警分局先後舉辦防搶演練並挖空心思設計橋段，員林警分局上演魷魚遊戲，找「九頭身」美女員警扮搶匪；溪湖警分局...

基隆大火重聽翁成焦屍 初判疑床上接2條延長線短路釀災

基隆市成功一路118巷一棟舊公寓4樓，今天凌晨發生大火，71歲有重聽的張姓公翁被燒成焦屍，葬身火場，同住的弟弟因他重聽叫...

泰國龍眼乾藏近6公斤大麻 刑事局逮5越南移工

刑事局今天宣布，破獲5名在台越南移工跨國運輸毒品案件，查獲近6公斤大麻，並溯源查獲大麻栽種場，台北地檢署近日偵結，將5名...

彰化警銀聯手阻詐7億 民眾被詐團指示匯錢最常這麼說

彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，去年成功攔阻7億多元，破獲詐欺集團194件，警方也分析詐騙集團指示被騙民眾回應銀行詢...

屋外式熱水器裝在加窗密閉陽台 新北獨居老婦一氧化碳中毒喪生

新北市八里區昨天發生一氧化碳中毒事件，造成1名88歲獨居老婦喪命，原因是屋外式熱水器安裝於加裝窗戶的密閉陽台。消防局呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。