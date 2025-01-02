粉餅藏海洛因從泰國空運闖關 宜檢追加起訴1嫌

粉餅藏海洛因從泰國空運闖關 宜檢追加起訴1嫌
運毒集團涉嫌在粉餅夾藏毒品海洛因，從泰國透過空運寄送來台闖關，檢警查獲共44包，市價逾新台幣2000萬元，並追出6名犯嫌，先前已起訴其中4人，今天追加起訴林姓男子。
宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，去年8月間，法務部調查局宜蘭縣調查站接獲財政部關務署台北關情資，有毒梟以空運寄送粉餅名義，自泰國夾藏海洛因空運來台。
專案小組去年8月間，在高雄市美濃區逮捕負責領貨的梁男，經循線追查，接連查獲張男、陳男、顏男、林男，並查出已出境前往泰國的運毒主謀陳男，其中張男等共4名犯嫌，經檢察官複訊後，向法院羈押禁見獲准。
檢方表示，運毒集團為謀取不法暴利，以「odboCC 泰國氣墊粉餅」夾藏高純度海洛因闖關，共有2件快遞郵包，經開箱拆封查驗共44包，毛重434.49公克，估計市價逾2000萬元。
宜蘭地檢署已於去年10月11日，對被告顏男等共4名被告提起公訴，並對陳男發布通緝，今天依涉犯毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌，追加起訴被告林男。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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