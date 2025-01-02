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彰化警銀聯手阻詐7億 民眾被詐團指示匯錢最常這麼說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，去年成功攔阻7億多元，破獲詐欺集團194件，警方也分析詐騙集團指示被騙民眾回應銀行詢問時，以要買房或房屋裝潢為理由最多，其次是說親友借錢為藉口，提醒民眾提高警覺，勿受詐騙集團誆騙。

彰化縣警局打詐自2023年起已連續6次獲警政署評核分組第1名，去年共執行4波打詐專案，查獲詐欺集團194件1008人，查扣不法所得1億5243萬多元，2024年攔阻金額7億1626萬，較前年提升2億4929萬元。

彰化縣長王惠美近日在擴大主管會報中，表揚成功攔阻民眾遭詐騙及協助破案有功的金融機構行員16人，警方與金融機構聯手攔詐工作吃力不討好，經常被民眾抱怨行員多管閒事，直到確認真遇到詐騙集團，才感謝血汗錢沒被騙走。

警方也統計彰化縣去年民眾受詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問時的回復理由，以買房或房屋裝潢修繕168件最多，其次為親戚朋友借錢有141件，第三名是答以匯出的錢要做為工程款或貸款共83件，幸行員與警方細心觀察、不輕易放棄，不厭其煩勸阻，才能避免民眾受騙，再次呼籲，對於假投資、假借網路購物出錯的詐騙都應提高警覺，避免受騙。

彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，去年成功攔阻7億多元。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，去年成功攔阻7億多元。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警局去年11月攻堅詐騙集團機房。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警局去年11月攻堅詐騙集團機房。圖／彰化縣警局提供

成功 詐騙集團

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