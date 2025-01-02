越南移工涉收大麻毒包裹 刑事局查獲5嫌送辦

刑事局獲報有在台越南移工擔任國際販毒集團車手，收取自泰國寄出夾藏大麻的「龍眼乾」毒包裹，經多波行動共查獲5名越南移工涉案，其中1嫌還在彰化縣非法種植大麻。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第三大隊第一隊長吳漢中表示，日前接獲情資顯示有在台越南移工擔任國際販毒集團車手；經調查，互不相識的越南移工31歲潘男、31歲范男、29歲阮男和2名25歲阮男等5人，涉嫌為賺外快而聽從在越南的同鄉指示，負責收受毒包裹。

警方經長期偵蒐，先於去年7月在新北市土城區拘提負責領貨的第一組車手潘男，並與關務署合作查獲已進口未過關的毒品包裹共3批。

經溯源追查潘男上游，警方去年8月上旬又接獲松山分關毒品通報，並於桃園市平鎮區拘提第二組的車手范男和其上游29歲阮男。緊接著，警方去年8月中又接獲松山分關通報毒包裹，隨後於桃園市中壢區拘提第三組車手25歲阮男。

警方另在彰化縣線西鄉查獲提供收件門號的25歲阮男，他還在彰化縣線西鄉栽種大麻園，遭查扣大麻活株26株、照明設備及通風設備等證物。

經警方清查，這5嫌陸續於去年7至9月間，收受自泰國寄出的「龍眼乾」夾藏毒品包裹，共查扣5969.08公克重大麻，市價共近約新台幣900萬元。全案詢後將5嫌依毒品罪移送台北地檢署偵辦，均裁定收押禁見。

刑事局發現，跨國毒品集團利用泰國管制法令與台灣的差異，自泰國備料寄出毒包裹企圖闖關入境，本案已透過刑事局國際科函請越南警方協查境外上游，並請泰國警方協助清查有無相同包裹。

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