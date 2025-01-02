屋外式熱水器裝在加窗密閉陽台 新北獨居老婦一氧化碳中毒喪生

新北市八里區昨天發生一氧化碳中毒事件，造成1名88歲獨居老婦喪命，原因是屋外式熱水器安裝於加裝窗戶的密閉陽台。消防局呼籲使用瓦斯熱水器要注意通風，新北市今年有提供熱水器換裝補助最高5千元。

楊姓老婦獨自住在八里區中山路一段某巷，是1個190戶的大型社區。昨天下午2時許，她居住的樓層發出疑似火災警報，社區保全曾逐戶按鈴敲門通知，唯獨楊姓老婦住家無人應門。

到了下午5時許，保全員想起老婦每天中午都會打電話到警衛室報平安，但昨天（1日）沒打，隨後通知管委會請鎖匠去開門，進屋發現室內溫度頗高，浴室水龍頭沒關不斷放出熱水，而老婦倒臥床上已無生命徵象。

救護車將她送到淡水馬偕醫院，但身體已經僵硬、無法抽血檢測，晚間8時許宣告死亡。警方和消防隊到場鑑識，發現屋外式燃氣熱水器錯誤安裝於加裝窗戶的陽台且關窗，消防隊員以一氧化碳偵測器檢測數值為11ppm。楊姓老婦的子女在美國，員警已通知。

新北市消防局指出，民眾應檢查家裡的熱水器安裝環境是否符合型式要求，室外型熱水器應裝在戶外通風良好處，若在陽台應避免加裝窗戶或堆積雜物導致通風不良，以免一氧化碳蓄積，使用燃氣熱水器洗澡時，應保持室內通風。