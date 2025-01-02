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屏東通緝犯被警認出騎機車衝撞警車 跳逃檳榔園仍遭逮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東一名遭通緝的林姓嫌犯，日前行經內埔鄉和興路段時遭眼尖的員警認出，林嫌騎乘機車準備逃逸，警方駕駛警用巡邏車上前攔阻，林嫌竟衝撞巡邏車車頭，再跳進一旁檳榔園逃逸，員警立即追入檳榔園成功壓制逮捕林嫌，所幸並無人員受傷。

屏東縣內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀，日前行經內埔鄉和興路段時，竊盜通緝犯林嫌騎乘機車正要從產業道路出來，警方駕駛警用巡邏車趨前攔查，並用車頭擋住其行駛動線，示意林嫌停車受檢。

林嫌為了逃逸，騎車衝撞巡邏車車頭，擦撞路旁護欄後，隨即跳進一旁的檳榔園逃跑，警方也立刻進入檳榔園包圍，成功壓制逮捕林嫌，所幸僅巡邏車車頭些微毀損，並未造成人員受傷。

警方從林嫌身上查扣數包毒品，經初檢其尿液，呈第一級毒品及第二級毒品陽性反應，訊後依毒品、竊盜、竊盜通緝、妨害公務等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

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林姓嫌犯騎乘機車衝撞巡邏車車頭，再跳進一旁檳榔園逃逸，遭員警壓制逮捕。記者潘奕言／翻攝
林姓嫌犯騎乘機車衝撞巡邏車車頭，再跳進一旁檳榔園逃逸，遭員警壓制逮捕。記者潘奕言／翻攝

屏東縣 檳榔 毒品

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