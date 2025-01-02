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債務糾紛鬧人命…法院勘驗音檔 聽到爆粗口、棍棒敲打聲響

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾姓男子等4人去年2月1日深夜與李姓男子在台南市新營區住處談判債務處理，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李四肢及口部等，甚以電擊施虐，致李休克不治，曾等4人被訴傷害致死罪，台南地院今下午開準備庭，勘驗住處外監視器畫面及音檔，確認屋內施暴者不斷爆粗口及棍棒敲打聲響。

據調查，20多歲李男去年2月2日凌晨被人送醫急救，身上有多處頓挫傷，疑似遭人毆打。曾男隨後向警方投案，聲稱是因欠債談判，本想給對方教訓卻鬧出人命。

曾男自稱與李男有債務糾紛，雙方相約在民宅談判，後來談不攏爆發衝突，曾男疑似失手把李男打趴在地，沒了生命跡象，把人載到醫院丟包再到派出所投案，才爆發此事。

經追查，檢方認曾、李、張及黃等4人涉傷害致死起訴，並由國民法官法庭審理，今下午召開準備庭。檢方提出民宅外監視器及音檔，證明曾等人陸續進出民宅畫面，並逐一指認其身分。

同時，檢辯勘驗音檔，可以清楚聽到屋內施暴者以台語「起來」、「趴咧，要多久？」、「起來、趴咧…」，而且還不斷爆粗口，不時傳出棍棒敲擊聲響。法官也逐一向曾等人及其律師確認勘驗音檔內容，屆時也將提供國民法官參考。

新營警分局封鎖現場採證，調閱相關影像找尋其他在場人士，還原案發經過。聯合報系資料照
新營警分局封鎖現場採證，調閱相關影像找尋其他在場人士，還原案發經過。聯合報系資料照

債務 台南 國民法官 監視器

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