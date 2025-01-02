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影／新年快樂！民眾跨年夜闖國小放煙火燒毀PU跑道 10餘人全慘了
宜蘭育英國小在跨年夜被社區民眾帶著朋友共10餘人闖入，一群人在PU跑道施放煙火迎新年，放完煙火走人，留下炮屑垃圾，行徑誇張，引爆民眾大罵。這些人嗨翻的下場慘了，由於校園不能施放煙火，縣消防局將開罰3萬元，造成垃圾殘留由環保局開罰6千元，校方更決定求償跑道修復費用。
社區民眾坦承錯誤，已出面致歉，正由警方調查做筆錄。據了解，這群朋友到蘇澳鎮找好友一起跨年，還買了3萬多元煙火，好友於是在建議下，帶著大家到蘇澳鎮育英國小施放煙火，當事人供稱，因為放完煙火，已經凌晨了，視線不好，正打算隔天再到學校清掃，結果發現已經被掃光了，真的很抱歉。
根據校方監視器顯示，這些人從晚間11時30分許把施放的煙火依序排在跑道，接著開始燃放慶祝，由於PU跑道不耐高溫，被熊熊火焰燒出數個大洞。
校長黃俊仁隔天一早看到PU跑道滿目瘡痍，全是煙盒與炮屑，超傻眼，只好帶著學校人員自行動手將垃圾清乾淨，一口氣就清出6、7大袋垃圾，小炮屑給學生今天到校清理，藉此讓孩子們了解發生什麼事，珍惜愛護校園。
有人把炮屑垃圾畫面貼在臉書社群，民眾大罵沒有「公德心」。但是接下來所有學校都要擔心，由於農曆過年是施放鞭炮煙火的高峰，且宜蘭縣屬於開放式校園，社區民眾隨時都可以進入校園，一旦再有類似情形，後果難以想像。
此案，縣環保局表示，民眾把煙火垃圾棄置在校園，違反《廢棄物清理法》，情節嚴重，將依法開罰6000元。至於校園非並可以施放鞭炮煙火的場所，縣消防局查明之後也要依爆竹煙火管理條例開罰，罰款至少從3萬元起跳，修復跑道坑洞也要1萬元左右，這幾個人跨年開心後得要付出慘痛代價。
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