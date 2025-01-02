屏東通緝犯毒駕拒檢衝撞警車 逃入檳榔園遭壓制送辦

屏東內埔鄉員警日前巡邏中欲攔查1名通緝犯，犯嫌毒駕拒檢以機車衝撞警車後自撞護欄，棄車逃入檳榔園；警方追入園中將他壓制逮捕，詢後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。

屏東縣警察局內埔分局內埔派出所長陳建維今天接受中央社記者電訪表示，去年12月27日與警員李明耀在轄內巡邏時遭逢40多歲林姓通緝犯，林嫌機車車身有顯眼火焰圖案，且頭戴全黑全罩式安全帽、辨識度高，遠遠就看出是他；正欲上前攔查時，林嫌衝撞巡邏車車頭再擦撞路旁護欄，隨後棄車跳進檳榔園逃逸，不過仍在園中遭壓制逮捕。

內埔分局長郭譯隆表示，2名員機警且冷靜應對，在避免不必要傷亡下，順利緝獲通緝犯嫌，避免造成更大災害損失及人員傷亡，實為警察強勢執法展現公權力最佳體現。

內埔分局指出，檳榔園追捕過程中，未有人員受傷，僅有巡邏車車頭些微毀損，林嫌身上查扣到毒品數包，經初檢林嫌尿液，呈第一級毒品及第二級毒品陽性反應，顯有施用毒品後駕駛車輛行為；詢後依毒品、竊盜、竊盜通緝、妨害公務等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

內埔分局提醒，年關將近，民眾提領現金時注意保密安全，發現可疑人士可撥110報案專線，警方將派員立即協助。

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