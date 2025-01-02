快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

屏東通緝犯毒駕拒檢衝撞警車 逃入檳榔園遭壓制送辦

中央社／ 屏東縣2日電

屏東內埔鄉員警日前巡邏中欲攔查1名通緝犯，犯嫌毒駕拒檢以機車衝撞警車後自撞護欄，棄車逃入檳榔園；警方追入園中將他壓制逮捕，詢後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。

屏東縣警察局內埔分局內埔派出所長陳建維今天接受中央社記者電訪表示，去年12月27日與警員李明耀在轄內巡邏時遭逢40多歲林姓通緝犯，林嫌機車車身有顯眼火焰圖案，且頭戴全黑全罩式安全帽、辨識度高，遠遠就看出是他；正欲上前攔查時，林嫌衝撞巡邏車車頭再擦撞路旁護欄，隨後棄車跳進檳榔園逃逸，不過仍在園中遭壓制逮捕。

內埔分局長郭譯隆表示，2名員機警且冷靜應對，在避免不必要傷亡下，順利緝獲通緝犯嫌，避免造成更大災害損失及人員傷亡，實為警察強勢執法展現公權力最佳體現。

內埔分局指出，檳榔園追捕過程中，未有人員受傷，僅有巡邏車車頭些微毀損，林嫌身上查扣到毒品數包，經初檢林嫌尿液，呈第一級毒品及第二級毒品陽性反應，顯有施用毒品後駕駛車輛行為；詢後依毒品、竊盜、竊盜通緝、妨害公務等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

內埔分局提醒，年關將近，民眾提領現金時注意保密安全，發現可疑人士可撥110報案專線，警方將派員立即協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東縣 毒品 通緝

延伸閱讀

屏東縣府房貸補貼照顧真有需求者 房價不得逾1250萬

喪屍煙彈毒駕成警察殺手 雲林縣警局明年起設檢舉獎金

三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

新北某洗車行剛開幕 通緝犯員工違停被警逮

相關新聞

影／新年快樂！民眾跨年夜闖國小放煙火燒毀PU跑道 10餘人全慘了

宜蘭育英國小在跨年夜被社區民眾帶著朋友共10餘人闖入，一群人在PU跑道施放煙火迎新年，放完煙火走人，留下炮屑垃圾，行徑誇...

債務糾紛鬧人命…法院勘驗音檔 聽到爆粗口、棍棒敲打聲響

曾姓男子等4人去年2月1日深夜與李姓男子在台南市新營區住處談判債務處理，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李四肢及口部等，甚以電...

桃園情侶路邊飲酒釀糾紛 友人勸架變事主遭保護管束

1名22歲的吳姓男子與其女友和另外3名友人，昨跨年夜結束後，於桃園市中壢區大仁五街上飲酒，怎料曾姓情侶起爭執，友人協助將...

18名山友攻頂玉山遇上雨夾冰霰 碎石坡驚險下撤

台灣氣溫今天溜滑梯，玉山北峰上午雨夾冰霰，北峰氣象站裹上一層銀色冰霰，箭竹等植物鑲上碎冰，晶瑩剔透。不過，有18名山友從...

2無照高中生騎車疑超速撞死老婦 警方過失致死罪送辦

嘉義縣2名高中生沒有駕照，日前晚間分騎機車返家，途經嘉縣170縣道東石鄉路段，適碰上88歲陳姓老婦人穿越馬路，2輛機車先...

嘉義縣住宅火警 鄰居聽到疑似氣爆聲…消防人員救出哈士奇毛小孩

嘉義縣消防局上午11時獲報，朴子市永和里應菜埔附近發生住宅火警，消防人員迅速到場出水灌救，幸屋內沒人，1樓神明廳起火燃燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。