桃園情侶路邊飲酒釀糾紛 友人勸架變事主遭保護管束

1名22歲的吳姓男子與其女友和另外3名友人，昨跨年夜結束後，於桃園市中壢區大仁五街上飲酒，怎料曾姓情侶起爭執，友人協助將2人拉開，不過大聲喧鬧聲引起鄰居報警，警方快打部隊獲報到場，因友人19歲王男情緒激動，被帶回實施保護管束，後續依法辦理。

中壢警分局普仁派出所於昨凌晨3時許獲報，在大仁五街有民眾酒後糾紛，立即派遣快打部隊到場，經了解為吳男與友人在社區人行道飲酒聊天，吳男因細故與女友爭執，同行友人26歲曾男、陳男及王男上前勸阻，4男進而拉扯，警方獲報共出動8輛警車，超過10名警力到場，並使用辣椒水、警棍等控制，因王男酒後情緒激動，故警方將王男帶回管束，後續依法辦理。

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