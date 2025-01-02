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2無照高中生騎車疑超速撞死老婦 警方過失致死罪送辦
嘉義縣2名高中生沒有駕照，日前晚間分騎機車返家，途經嘉縣170縣道東石鄉路段，適碰上88歲陳姓老婦人穿越馬路，2輛機車先後煞車仍釀成追撞意外，造成陳婦傷重送醫，搶救多日不治，警方今天將2名高中午生依過失致死罪函送地檢署，檢方移請地院少年法庭處理。
朴子警分局調查，17歲蔡姓男高中生去年12月14日晚間6時30分騎機車，準備返回東石鄉住家，行經170縣道東石鄉路段，前方不遠處88歲陳姓婦人徒步穿越馬路，蔡姓高中生見狀緊急煞車，不料，跟隨蔡男後方的另名騎機車17歲李姓男高中生也煞車，卻還是煞車不及追撞蔡男機車，推擠蔡車撞上徒步陳姓老婦人，消防局救護車趕抵，陳婦到院前心肺功能停止狀態，立即送醫急救。
警方說，車禍造成陳姓老婦人氣血胸、臉部及手腳嚴重撕裂傷，生命跡象微弱，急救後，去年12月31日不治，檢警同日相驗，肇事2名高中騎士無酒駕，警方依過失致死罪嫌函送法辦，嘉檢移請地方法院少年法庭處理。
88歲陳姓老婦人身體健康，過馬路遭追撞死亡，快過年了，家屬哀痛，責怪2名高中生無駕照，騎車太快闖禍。檢警表示，事故發生時，肇事2輛機車疑超速，現場天色昏暗，雖然當時蔡男機車及時煞車降速，但後方李男騎的機車仍煞車不及追撞陳姓老婦人。
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