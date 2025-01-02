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18名山友攻頂玉山遇上雨夾冰霰 碎石坡驚險下撤
台灣氣溫今天溜滑梯，玉山北峰上午雨夾冰霰，北峰氣象站裹上一層銀色冰霰，箭竹等植物鑲上碎冰，晶瑩剔透。不過，有18名山友從玉山山頂下山，走道碎石坡時遇上雨夾霰，冰冷濕滑只能拉著鐵鍊，小心翼翼下撤，幸好18人皆平安無事。
中央氣象署表示，玉山今天最低溫為清晨4時45分的0.3度，清晨6時40分觀測到雨夾霰，雨水中出現零星固態降水零星，8時半後氣溫才逐漸回升，上午10時氣溫為1.8度，累計雨量28.5毫米。若溫度及水氣條件配合，今天至明天清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會。
玉管處表示，玉山園區上月19日時起實施雪季服務管理措施，僅受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請，昨晚47人夜宿排雲山莊，今天18人申請登頂，18名山友登頂後，返回排雲山莊，在碎石坡遇到雨夾霰。地面冰冷濕滑，但因沒有結冰，山友拉緊鐵鎖，緩步下撤，終於度過碎石坡，新年攻頂玉山便遇上雨夾霰，留下難忘的登山體驗。
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