影／台中19歲女生病又被騙 失戀崩潰大喊：運氣好差

台中19歲陳姓女子遇上交友詐騙，1名男網友原約她見面吃飯後卻傳血腥影片恐嚇想騙她3萬元，陳女嚇到向警員大哭說「好可怕！」又吐露才剛失戀，生病中又被騙當場情緒潰堤，警方確認陳女遇上詐團所幸還未交付款項，安慰她已經很幸遇了，陳這才放心笑了出來。

台中第三分局正義派出所副所長林威廷、警員楊迪雅去年12月26日傍晚5點多巡邏，獲報有民眾需協助到場。

陳女一見警方到場，上前救啜泣喊「他好可怕喔」，並稱自己在交友軟體認識1名男生，對方要約她出面吃飯，當天才要赴約卻又接到1名自稱男網友公司經理來電，要求確認她身分不是警察人員，還要她拍證件、提供學生代碼，又質疑她惡意鬧事。

陳女說，自己解釋有在工作，但電話那頭的人態度大變，揚言要找徵信社查她和家人，還恫嚇要殺掉他們全家，還指示她立刻去領3萬元帶在身上交給男網友，以此「解決問題。」她嚇到不知該如何是好，一把鼻涕一把眼淚向警方說已經封鎖對方。

警方告知她這就是交友詐騙，騙你不成就恐嚇，陳女直言嚇死了，警員一看其來電發現是境外電話，也安慰陳女說這種人在國外不會來找你。

陳女再度情緒崩潰，哭喊「我最近運氣很差！」大哭表示自己又感冒、又失戀，生病還被騙，一度哭到泣不成聲，警員連忙安撫說，沒事你沒有被騙、錢都還在身上，你算運氣很好了。