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高雄婦擋轎車前喃喃自語 左中學生目擊驚呼：魔法阿嬤

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市61歲葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，家人勸阻，葛婦還將家人推走，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」；警方獲報到場安撫，葛婦才自行離去。

網路社群Threads的網友貼出一段影片，指「左中驚見魔法阿嬤」，地點位在左營區左營高中對面的海功路轉角處，只見一名婦人擋在一輛轎車前，雙手部段作推擋動作，一旁疑為家人的女性趨前勸阻，還被婦人推走，轎車因婦人的無理舉動，也不敢前進。

過程被左中學生上課前目擊，稱婦人是魔法阿嬤，還有學生指阿嬤的動作看起來很毛，見到阿嬤推走家人，學生也驚呼阿嬤生氣了，阿嬤動氣了。

轄區左營警分局指出，左營派出所於去年12月31日上午7時許接獲轎車駕駛人報案，指稱要轉彎進入海功路社區時，突然跑出一名老人擋在車前；警方獲報到場時，轎車駕駛已離去。

後警方查出擋車的婦人是61歲的葛姓女子，當時她口中不斷喃喃自語，警方詢問周邊住戶，得知葛女平常疑有精神不佳情事。

由於葛女行為尚無自傷或傷人之虞，經社區管理組長與警方共同安撫後，葛女即自行離去。警方聯繫轎車車主，對方表示不願追究，虛驚一場。

高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」，警方到場處理。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」，警方到場處理。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads
高市葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，過程被對面左營高中學生目擊拍下，戲稱葛是「魔法阿嬤」。圖／取自Threads

家人 阿嬤

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