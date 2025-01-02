竹北大樟樹攔腰折斷險砸人車 疑似被大卡車勾到釀禍

竹北市縣政二路今天下午1時許突然路旁一株樓高3、4層樓的樟樹攔腰折斷倒下，差點砸中路過的機車騎士，嚇得一旁社區大樓警衛急忙報案，當地里長第一時間也到場通知市公所出動大型機具處理，樟樹傾倒原因疑似早上被大卡車勾到裂開才會下午無預警倒下。

當地興安里里長彭垣均表示，今天早上一早就有居民通報樟樹疑似被大卡車勾到，導致樹幹出現裂痕，不過還未來得及處置，下午起風後，樟樹終於撐不住風勢吹襲，突然從樹幹中段完全斷開，直接朝縣政二路上整顆倒了下來。

據了解，倒塌的樟樹已作為行道樹種植超過20年，原本縣政二路僅有單向2車道，後來拓寬後，變成單向3車道，以致行道樹距離車道幾乎零距離，沒想到竟然因此被大型車輛撞上，導致樹幹不堪撞擊而裂開進而斷裂倒下。

因縣政二路無法通行，第一時間居民便報警通知警方前來疏導，居民更稱樟樹倒下瞬間，能清楚聽見樹幹樹枝斷裂聲音「劈哩啪啦」，還以為是商家放鞭炮，沒想到竟然是路樹斷開傾倒，路過車輛紛紛緊急煞車。

彭垣均第一時間通知市公所前來處理路樹倒塌，因樟樹身形巨大，市公所委派廠商出動怪手及油壓大鋼剪，將樟樹切割成數段，才順利將樟樹暫時移置路旁堆放，後續將委由環保局暫時運送至堆放場暫置等待後續出續處理。