快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

竹北大樟樹攔腰折斷險砸人車 疑似被大卡車勾到釀禍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹北市縣政二路今天下午1時許突然路旁一株樓高3、4層樓的樟樹攔腰折斷倒下，差點砸中路過的機車騎士，嚇得一旁社區大樓警衛急忙報案，當地里長第一時間也到場通知市公所出動大型機具處理，樟樹傾倒原因疑似早上被大卡車勾到裂開才會下午無預警倒下。

當地興安里里長彭垣均表示，今天早上一早就有居民通報樟樹疑似被大卡車勾到，導致樹幹出現裂痕，不過還未來得及處置，下午起風後，樟樹終於撐不住風勢吹襲，突然從樹幹中段完全斷開，直接朝縣政二路上整顆倒了下來。

據了解，倒塌的樟樹已作為行道樹種植超過20年，原本縣政二路僅有單向2車道，後來拓寬後，變成單向3車道，以致行道樹距離車道幾乎零距離，沒想到竟然因此被大型車輛撞上，導致樹幹不堪撞擊而裂開進而斷裂倒下。

因縣政二路無法通行，第一時間居民便報警通知警方前來疏導，居民更稱樟樹倒下瞬間，能清楚聽見樹幹樹枝斷裂聲音「劈哩啪啦」，還以為是商家放鞭炮，沒想到竟然是路樹斷開傾倒，路過車輛紛紛緊急煞車。

彭垣均第一時間通知市公所前來處理路樹倒塌，因樟樹身形巨大，市公所委派廠商出動怪手及油壓大鋼剪，將樟樹切割成數段，才順利將樟樹暫時移置路旁堆放，後續將委由環保局暫時運送至堆放場暫置等待後續出續處理。

竹北市縣政二路上路樹倒塌，單向交通完全中斷無法通行。圖／興安里里長彭垣均提供
竹北市縣政二路上路樹倒塌，單向交通完全中斷無法通行。圖／興安里里長彭垣均提供

行道樹 路樹 車道

延伸閱讀

揪亞塞拜然客機墜毀原因！總統控俄國地面射擊釀禍：盼俄承認擊落飛機過失

影／台中北屯居酒屋氣爆 日本老闆營業前開瓦斯爐釀禍

濟州航空客機墜毀28死！釀禍初步原因曝光 疑「降落遭鳥擊」沒放起落架

路樹傾倒擋路害她撞車受傷提國賠12萬 法官這理由駁回

相關新聞

北市跨年舞台1死工安意外無下文 家屬質疑「合理嗎？」

北市府跨年前，搭建舞台過程中發生工安意外，一名工人施工時，因沒有確實戴用安全帶，從約7層樓高的鷹架墜落，送醫死亡。這起意...

近金門大學早餐店前車輛突起火燃燒 消防滅火後完全燒毀

金門縣消防局於今天上午10時19分接獲民眾報案，指在金寧鄉大學路呷尚飽早餐店前，一輛停放的小客車突然起火冒煙，火舌不斷竄...

頭份14歲少女穿越道路被撞 未走斑馬線先吃1張違規罰單

苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，目...

竹北大樟樹攔腰折斷險砸人車 疑似被大卡車勾到釀禍

竹北市縣政二路今天下午1時許突然路旁一株樓高3、4層樓的樟樹攔腰折斷倒下，差點砸中路過的機車騎士，嚇得一旁社區大樓警衛急...

高雄婦擋轎車前喃喃自語 左中學生目擊驚呼：魔法阿嬤

高市61歲葛姓婦人去年12月31日上午7時許，擋在一輛欲轉彎進入海功路社區的轎車，雙手不斷做推擋動作，疑似對轎車驅魔，家...

2無照高中生騎士疑超速 追撞東石8旬婦送醫多日不治

嘉義縣2名無駕照高中生日前晚間分騎機車返家，途經170縣道東石段，8旬陳婦正穿越馬路，2機車先後煞車仍釀追撞，造成陳婦重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。