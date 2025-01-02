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北市跨年舞台1死工安意外無下文 家屬質疑「合理嗎？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市府跨年前，搭建舞台過程中發生工安意外，一名工人施工時，因沒有確實戴用安全帶，從約7層樓高的鷹架墜落，送醫死亡。這起意外雖然沒有影響跨年晚會，但家屬和工人的友人在網路平台發文，為何24小時內，市府就核准復工申請，且看不到職災報告。北市勞檢處表示，職災報告須送中央核定，再給家屬。

家屬和友人發文指出，這幾天大家都在關注南韓空難，可以關注台灣有無數的勞工因為施工安全防護未確實而殞命嗎？耶誕夜一個青年，因為安全防護不足而死亡，原本是安全最後防線的防護網，也沒有牢固的接著他，他不是沒有經驗的人，在燈光音響舞台已經做了10年。

發文內容指出，搜尋工安意外，天天都在上演，未依照法規停工，未依照施工安全要求防護，承包商至今沒有任何交代，相關單位也沒有提供相應報告調查，難道可以一個晚上結束立即復工？「可以讓我們知道事情是怎麼發生的嗎」「舞台繼續搭建合理的嗎？」「調查完了嗎？」沒有收到報告。

有關跨年主舞台工安事故，北市觀傳局指出，活動相關保險理賠作業皆已在事故發生後第一時間就啟動，已要求跨年活動承商需主動說明進度、與家屬保持聯繫，務必盡速完成相關事宜，並市府日前已至靈堂慰問家屬。

北市勞檢處指出，事件在調查中，會要求事業單位盡速和家屬談賠償問題。現在家屬提出的刑事、行政責任，勞檢處已經在追究中，等職災報告書核定後也會給家屬。對於家屬沒拿到職災報告書？勞檢處指出，因程序較繁複，勞檢開完會後，報告要送勞動局再轉職安署核備後才會送給家屬。

另外，家屬質疑為何申請復工這麼快？勞檢處表示，是由廠商自己提改善計畫，控制時間送報告給勞檢處審查，勞檢處會以最嚴格的方式審查。職安發生時勒令停工，是因有安全的疑慮，第一次申請時，有提出意見，隔天再送，確定改善完畢，才同意復工。

勞檢處強調，雇主未確實督促勞工確實戴用安全帶，市府是幫家屬主持正義的一方，且已經和家屬聯繫，「該負責的人一個都跑不了」會責成廠商談和解的問題。家屬遭逢巨變的心情，面臨的處境，市府都了解。

台北市政府搭設跨年晚會舞台，臨時工36歲男子今晚在市府前作業時，從約20公尺高鷹架墜落，失去生命跡象被送醫急救。記者李奕昕／翻攝
台北市政府搭設跨年晚會舞台，臨時工36歲男子今晚在市府前作業時，從約20公尺高鷹架墜落，失去生命跡象被送醫急救。記者李奕昕／翻攝

勞檢 北市 工安 跨年晚會

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