近金門大學早餐店前車輛突起火燃燒 消防滅火後完全燒毀
金門縣消防局於今天上午10時19分接獲民眾報案，指在金寧鄉大學路呷尚飽早餐店前，一輛停放的小客車突然起火冒煙，火舌不斷竄出，情況十分危急，指揮中心隨即派遣金城及金寧分隊出動，派遣共4輛消防車及11名消防人員火速前往搶救。
金寧分隊的車組最先抵達現場，發現該車輛的引擎室及駕駛室正猛烈冒煙起火，指揮現場的小隊長李正義當即下令佈署水線進行滅火攻擊，並利用破壞器材撬開引擎室進行深層滅火，消防人員經過一連串的搶救措施，成功在5分鐘內控制火勢，隨後進行殘火處理，確保火勢不會復燃。
據現場勘查，該輛小客車已完全燒毀，所幸事件未造成人員傷亡，火災的具體起因及相關財物損失目前由消防局火災調查科進一步鑑定中。
消防局表示，車輛火警的主要原因多與車輛電線老化、油路問題或保養不足有關，呼籲民眾務必定期檢查車輛，尤其是老舊車輛，更需嚴格落實保養程序。如發現車輛有異味、異響或漏油情況，應立即送至保養廠檢修，以降低事故風險。此外，車主在停車或駕駛時，應注意車輛周邊環境，避免停放於易燃物附近，並在車內備妥小型滅火器以應急之需。
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