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頭份14歲少女穿越道路被撞 未走斑馬線先吃1張違規罰單

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，目前保護行人通行安全是警方取締重點，但余姓少女未走斑馬線，反而先吃上一張違規罰單，車禍發生原因和責任有待釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天下午近3點時接獲頭份市摩斯漢堡正前方道路發生車禍，救護人員趕抵，現場受傷的少女左側鎖骨疑似封閉式骨折、下巴約1公分撕裂傷、左膝有約2公分擦傷，救護人員為傷患清洗傷口、止血包紮、懸臂吊帶處理後，送往為恭醫院治療。

警方初步調查，昨天下午3點接獲中華路發生小貨車撞及行人的交通事故，張姓男子駕駛小貨車沿中華路往北行駛於內側車道，與要穿越道路至對向車道的余姓少女碰撞，少女受傷送醫，無生命危險，張姓駕駛酒測值為0。

車禍現場路段為3線車道、未設號誌燈、100公尺內設有行人穿越道；少女未依規定穿越車道，警方依違規舉發，出呼籲強調行人未走斑馬線直接橫越馬路，不僅危險外，也是違規行為，請民眾務必遵守相關規定，以免受罰並確保自身及他人安全。

苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，圖／記者胡蓬生翻攝

行人 車禍 車道

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