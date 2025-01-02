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苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣竹山鎮紫南宮元旦發送蛇年錢母，苗栗75歲的羅姓婦人排隊時昏倒，送醫急救不治，死因為心因性休克。紫南宮對此深感遺憾，將與家屬聯繫，贈送整套的蛇年錢母，完成羅姓婦人的心願。

紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬人排隊領取，不少信眾提前好幾天就到紫南宮排隊，但最近冷氣團南下，相當濕冷。昨天發放錢母時又陰雨不斷，紫南宮主委莊秋安提前到8時發送錢母，減少信眾淋雨，但仍發生不幸意外。

羅姓婦人昨天和家人從苗栗到紫南宮排隊年錢母，早上9時30分在竹山鎮田中巷路排隊時，突然昏倒；救護人員一路以CPR搶救，送到竹山秀傳醫院急救，仍告不治。家屬表示，羅姓婦人昏倒前並無症狀。

醫師提醒，心因性猝死指心跳突然或意外停止，主要是因心血管相關疾病導致，近九成是心律不整引發，且存活率僅5至10％，台灣高達50萬人有心律不整的問題，應提高警覺。

羅姓阿嬤元旦領錢母猝逝，紫南宮將送全套錢母套幣，完成阿嬤心願。記者江良誠／攝影
羅姓阿嬤元旦領錢母猝逝，紫南宮將送全套錢母套幣，完成阿嬤心願。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬人排隊，但上午陰雨綿綿，有信眾拿著紙板擋雨。圖／讀者提供
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬人排隊，但上午陰雨綿綿，有信眾拿著紙板擋雨。圖／讀者提供
紫南宮元旦發錢母，苗栗75歲婦人排隊時突然倒下無呼吸心跳，雖然以心肺復甦術急救、送醫，仍然不治。圖／民眾提供
紫南宮元旦發錢母，苗栗75歲婦人排隊時突然倒下無呼吸心跳，雖然以心肺復甦術急救、送醫，仍然不治。圖／民眾提供
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠／攝影

元旦 紫南宮 蛇年

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