苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

南投縣竹山鎮紫南宮元旦發送蛇年錢母，苗栗75歲的羅姓婦人排隊時昏倒，送醫急救不治，死因為心因性休克。紫南宮對此深感遺憾，將與家屬聯繫，贈送整套的蛇年錢母，完成羅姓婦人的心願。

紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬人排隊領取，不少信眾提前好幾天就到紫南宮排隊，但最近冷氣團南下，相當濕冷。昨天發放錢母時又陰雨不斷，紫南宮主委莊秋安提前到8時發送錢母，減少信眾淋雨，但仍發生不幸意外。

羅姓婦人昨天和家人從苗栗到紫南宮排隊年錢母，早上9時30分在竹山鎮田中巷路排隊時，突然昏倒；救護人員一路以CPR搶救，送到竹山秀傳醫院急救，仍告不治。家屬表示，羅姓婦人昏倒前並無症狀。

醫師提醒，心因性猝死指心跳突然或意外停止，主要是因心血管相關疾病導致，近九成是心律不整引發，且存活率僅5至10％，台灣高達50萬人有心律不整的問題，應提高警覺。