新加坡女來台101跨年 手機不見定位在桃園…警助尋回

一名來自新加坡的24歲張姓女子來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃園市大園區，於是搭車前往手機定位地點，並請警方到場協助，最後順利從拾得人手中取回手機，讓張女對於台灣警方的積極熱心留下深刻的印象。

大園分局大園派出所昨中午12點多接獲張姓女子報案，稱與友人從新加坡來台參加101跨年活動，但結束後卻發現手機遺失遍尋不著，由於是新買的空機尚未裝SIM卡，沒有網路亦無法接聽電話，經友人以手機內建的定位系統進行查詢，發現手機在桃園大園和東路一帶，於是搭車前往該定位地點，並請警方到場協助。

員警獲報到場與張女一行人會合，由於該處為集合式住宅，員警逐戶詢問，終於在最末間的套房內找到拾得人。拾獲手機的越籍女子表示，她與友人到台北101參加跨年活動，結束後在路邊撿到該支手機，但她不了解台灣撿到遺失物的相關法律規定，便決定等到失主打電話來之後相約歸還。

張女見手機失而復得，開心地頻頻向警方道謝，而張女見拾得人沒有侵占意圖且願意幫忙支付搭車前來的費用，便表示不願進一步追究，順利結束這場來台跨年的意外小插曲。警方也提醒若撿到遺失物，未通知財產擁有者，或交給警察局、場所管理單位等，而「意圖」佔為己有，就可能構成侵占遺失物罪，請民眾務必注意。