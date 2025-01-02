快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡女來台101跨年 手機不見定位在桃園…警助尋回

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名來自新加坡的24歲張姓女子來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃園市大園區，於是搭車前往手機定位地點，並請警方到場協助，最後順利從拾得人手中取回手機，讓張女對於台灣警方的積極熱心留下深刻的印象。

大園分局大園派出所昨中午12點多接獲張姓女子報案，稱與友人從新加坡來台參加101跨年活動，但結束後卻發現手機遺失遍尋不著，由於是新買的空機尚未裝SIM卡，沒有網路亦無法接聽電話，經友人以手機內建的定位系統進行查詢，發現手機在桃園大園和東路一帶，於是搭車前往該定位地點，並請警方到場協助。

員警獲報到場與張女一行人會合，由於該處為集合式住宅，員警逐戶詢問，終於在最末間的套房內找到拾得人。拾獲手機的越籍女子表示，她與友人到台北101參加跨年活動，結束後在路邊撿到該支手機，但她不了解台灣撿到遺失物的相關法律規定，便決定等到失主打電話來之後相約歸還。

張女見手機失而復得，開心地頻頻向警方道謝，而張女見拾得人沒有侵占意圖且願意幫忙支付搭車前來的費用，便表示不願進一步追究，順利結束這場來台跨年的意外小插曲。警方也提醒若撿到遺失物，未通知財產擁有者，或交給警察局、場所管理單位等，而「意圖」佔為己有，就可能構成侵占遺失物罪，請民眾務必注意。

一名來自新加坡的24歲張姓女子（右一）來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃園市大園區，於是搭車前往手機地位地點，並請警方到場協助。記者周嘉茹／翻攝
一名來自新加坡的24歲張姓女子（右一）來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃園市大園區，於是搭車前往手機地位地點，並請警方到場協助。記者周嘉茹／翻攝
越籍女子（左二）到台北101跨年撿到新加坡女子遺失的新手機，她稱不了解台灣撿到遺失物的相關法律規定，便決定等到失主打電話來之後相約歸還。記者周嘉茹／翻攝
越籍女子（左二）到台北101跨年撿到新加坡女子遺失的新手機，她稱不了解台灣撿到遺失物的相關法律規定，便決定等到失主打電話來之後相約歸還。記者周嘉茹／翻攝

侵占 新加坡 跨年

延伸閱讀

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

李聖傑、蕭煌奇跨年嗨翻 經典歌全場大合唱

楊乃文搖滾跨年 徐佳瑩「姐姐」、「APT.」神融合

林憶蓮跨年現身了！金曲連發青春記憶全回來

相關新聞

苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

南投縣竹山鎮紫南宮元旦發送蛇年錢母，苗栗75歲的羅姓婦人排隊時昏倒，送醫急救不治，死因為心因性休克。紫南宮對此深感遺憾，...

頭份14歲少女穿越道路被撞 未走斑馬線先吃1張違規罰單

苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，目...

高雄阿北路邊打陀螺還用鍋鏟拋接 路人叫好…警：觸法可開罰

高市一名年約6、70歲的阿伯昨天上午11時30分許在建國三路與中華二路口的人行道獨自玩起打陀螺遊戲，還用鍋鏟鏟陀螺再往空...

近金門大學早餐店前車輛突起火燃燒 消防滅火後完全燒毀

金門縣消防局於今天上午10時19分接獲民眾報案，指在金寧鄉大學路呷尚飽早餐店前，一輛停放的小客車突然起火冒煙，火舌不斷竄...

台中男要烤吐司竟在住家三樓燒紙釀火災 警消強制送醫

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北區忠明路一間三樓透天民宅傳出火警，警消破門發現，楊男以燒紙方式「烤吐司」釀成悶燒，...

新加坡女來台101跨年 手機不見定位在桃園…警助尋回

一名來自新加坡的24歲張姓女子來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。