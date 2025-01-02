撿回收也不能這樣！未拆封包裹放門口被阿婆拿走遭警鎖定

有網友在臉書「屏東縣潮州鎮」貼文指出，一名阿婆將放在門口未拆封的包裹直接拿走，拆封後發現裡面有東西又送回歸還，讓包裹主人直呼「紙箱也不是這樣的吧」。警方表示，目前尚未接獲報案，已鎖定該婦人到案說明，釐清真相。

網友貼文指出，「這位阿婆會不會太誇張，撿紙箱也不是這樣的吧！我包裹放門口都還沒拆封就當回收拿走，拿走看還未拆封順手就幫我拆封，真是無語了。還好看裡面有東西有拿回來歸還…撿回收也不是這樣的吧！撿到人家家門口了。」

沒想到阿婆要離開時，竟又把放在門口的露營燈順手拿走，其他網友回應「現在紙箱價錢有那麼好嗎」、「我們這邊也會，只要是放外面的通通都被掃空」、「現在拾荒者的速度超強的」、「可以去警局備案，讓阿婆知道不能這樣隨意」、「阿婆的幫開箱服務」。

潮州警分局表示，該婦人撿回收未經同意涉竊案，已依規定偵辦。目前尚未接獲報案，將主動聯繫貼文者協助完成報案程序；據貼文影片，目前已初步鎖定對象，將通知該婦人到案說明，釐清真相。

警方也呼籲，在公共場所或路邊拾取資源回收物品時，應先與物主確認是否為廢棄物。若未經許可撿拾他人物品，可能涉及法律責任，需多加留意避免觸法。