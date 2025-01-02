快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

聽新聞
0:00 / 0:00

撿回收也不能這樣！未拆封包裹放門口被阿婆拿走遭警鎖定

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

有網友在臉書「屏東縣潮州鎮」貼文指出，一名阿婆將放在門口未拆封的包裹直接拿走，拆封後發現裡面有東西又送回歸還，讓包裹主人直呼「紙箱也不是這樣的吧」。警方表示，目前尚未接獲報案，已鎖定該婦人到案說明，釐清真相。

網友貼文指出，「這位阿婆會不會太誇張，撿紙箱也不是這樣的吧！我包裹放門口都還沒拆封就當回收拿走，拿走看還未拆封順手就幫我拆封，真是無語了。還好看裡面有東西有拿回來歸還…撿回收也不是這樣的吧！撿到人家家門口了。」

沒想到阿婆要離開時，竟又把放在門口的露營燈順手拿走，其他網友回應「現在紙箱價錢有那麼好嗎」、「我們這邊也會，只要是放外面的通通都被掃空」、「現在拾荒者的速度超強的」、「可以去警局備案，讓阿婆知道不能這樣隨意」、「阿婆的幫開箱服務」。

潮州警分局表示，該婦人撿回收未經同意涉竊案，已依規定偵辦。目前尚未接獲報案，將主動聯繫貼文者協助完成報案程序；據貼文影片，目前已初步鎖定對象，將通知該婦人到案說明，釐清真相。

警方也呼籲，在公共場所或路邊拾取資源回收物品時，應先與物主確認是否為廢棄物。若未經許可撿拾他人物品，可能涉及法律責任，需多加留意避免觸法。

屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口未拆封的包裹直接拿走。翻攝畫面
屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口未拆封的包裹直接拿走。翻攝畫面
屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口未拆封的包裹直接拿走，拆封後發現裡面有東西又送回歸還。翻攝畫面
屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口未拆封的包裹直接拿走，拆封後發現裡面有東西又送回歸還。翻攝畫面
屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口的露營燈順手拿走。翻攝畫面
屏東縣潮州鎮一名阿婆將民眾放在門口的露營燈順手拿走。翻攝畫面

屏東縣 紙箱

延伸閱讀

台中男領光新婚妻戶頭人間蒸發 她控訴：剩87塊養女兒

火舞舞者疑遭擄往緬甸 外交部提醒國人提高警覺

火舞表演者赴泰失蹤 家屬曝定位在「緬甸」遭勒索數十萬才能返家

逾6噸雞蛋不翼而飛 陸超市被員工「偷到倒閉」…她報案4年查不完

相關新聞

苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

南投縣竹山鎮紫南宮元旦發送蛇年錢母，苗栗75歲的羅姓婦人排隊時昏倒，送醫急救不治，死因為心因性休克。紫南宮對此深感遺憾，...

頭份14歲少女穿越道路被撞 未走斑馬線先吃1張違規罰單

苗栗縣頭份市中華路昨天下午發生小貨車撞及行人的事故，14歲余姓少女穿越馬路時，遭到張姓男子駕駛的小貨車撞上，受傷送醫，目...

高雄阿北路邊打陀螺還用鍋鏟拋接 路人叫好…警：觸法可開罰

高市一名年約6、70歲的阿伯昨天上午11時30分許在建國三路與中華二路口的人行道獨自玩起打陀螺遊戲，還用鍋鏟鏟陀螺再往空...

近金門大學早餐店前車輛突起火燃燒 消防滅火後完全燒毀

金門縣消防局於今天上午10時19分接獲民眾報案，指在金寧鄉大學路呷尚飽早餐店前，一輛停放的小客車突然起火冒煙，火舌不斷竄...

台中男要烤吐司竟在住家三樓燒紙釀火災 警消強制送醫

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北區忠明路一間三樓透天民宅傳出火警，警消破門發現，楊男以燒紙方式「烤吐司」釀成悶燒，...

新加坡女來台101跨年 手機不見定位在桃園…警助尋回

一名來自新加坡的24歲張姓女子來台參加101跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。