聽新聞
0:00 / 0:00
撿回收也不能這樣！未拆封包裹放門口被阿婆拿走遭警鎖定
有網友在臉書「屏東縣潮州鎮」貼文指出，一名阿婆將放在門口未拆封的包裹直接拿走，拆封後發現裡面有東西又送回歸還，讓包裹主人直呼「紙箱也不是這樣的吧」。警方表示，目前尚未接獲報案，已鎖定該婦人到案說明，釐清真相。
網友貼文指出，「這位阿婆會不會太誇張，撿紙箱也不是這樣的吧！我包裹放門口都還沒拆封就當回收拿走，拿走看還未拆封順手就幫我拆封，真是無語了。還好看裡面有東西有拿回來歸還…撿回收也不是這樣的吧！撿到人家家門口了。」
沒想到阿婆要離開時，竟又把放在門口的露營燈順手拿走，其他網友回應「現在紙箱價錢有那麼好嗎」、「我們這邊也會，只要是放外面的通通都被掃空」、「現在拾荒者的速度超強的」、「可以去警局備案，讓阿婆知道不能這樣隨意」、「阿婆的幫開箱服務」。
潮州警分局表示，該婦人撿回收未經同意涉竊案，已依規定偵辦。目前尚未接獲報案，將主動聯繫貼文者協助完成報案程序；據貼文影片，目前已初步鎖定對象，將通知該婦人到案說明，釐清真相。
警方也呼籲，在公共場所或路邊拾取資源回收物品時，應先與物主確認是否為廢棄物。若未經許可撿拾他人物品，可能涉及法律責任，需多加留意避免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言