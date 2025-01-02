高雄阿北路邊打陀螺還用鍋鏟拋接 路人叫好…警：觸法可開罰

高市一名年約6、70歲的阿伯昨天上午11時30分許在建國三路與中華二路口的人行道獨自玩起打陀螺遊戲，還用鍋鏟鏟陀螺再往空中拋接，高超技巧讓路人叫好拍下影片，直讚阿伯很強；不過，警方指阿伯在路邊玩陀螺遊戲已觸法可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中只見一名頭戴棒球帽的阿伯在人行道上玩起打陀螺遊戲，阿伯將陀螺往前打，陀螺差點衝出路邊，所幸力道控制得宜。

緊接著，阿伯又拿起鍋鏟將在地上打轉的陀螺鏟起，往空中拋，再用鍋鏟接住，連續幾次，宛如特技，讓等紅綠燈的機車騎士看得目瞪口呆。

還有路人拍下影片，婦人與戴讚嘆地指，「你看，這裡有在打陀螺，阿伯強喔，還用鏟子把陀螺煎起來，在那裡打陀螺，在家演沒人看，在這裡演（指馬路旁）有人看」。但也有網友擔心陀螺若滾到馬路上會害人摔車或刺破輪胎。

轄區三民一警分局警方指出，經查並未接獲相關報案紀錄，檢視影片發現阿伯昨天上午11時30分許在三民區建國三路與中華二路口人行道上玩打陀螺。

由於人行道屬道路一部分，警方表示，阿伯已涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人在於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，可處500元罰鍰。

警方指出，將循線通知違規打陀螺的阿伯到案說明，釐清後予以開單告發，另同時宣導正確用路觀念，以維護交通安全。