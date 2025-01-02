同事上班突癲癇！男駕車衝派出所求開道送醫 警伸援手

桃園市蘆竹區一名郭姓男子近日上晚班時突然癲癇發作，同事涂姓男子見狀立即開車欲將他送醫，但因路上車來車往，擔心錯過黃金救援時間，涂男開往派出所希望能請警方協助開道就醫，警方得知後立即駕駛警用巡邏車開啟警示燈在前方開道，順利在10分鐘內就趕到長庚醫院就醫，令民眾相當感謝。

蘆竹分局外社派出所員警近日夜間準備服勤時，一名涂姓男子開車載著另一名郭姓男子到派出所請求協助，涂男稱郭男癲癇嚴重發作，請求警方協助緊急開道至林口長庚醫院就醫，警方見狀立即駕駛警用巡邏車開啟警示燈在前方開道，協助送至林口長庚醫院急診室。

經了解，郭男在上班時突然癲癇發作，公司同事涂男發現後立即開車載他到外社派出所請求協助，所幸郭男在警方開道協助下，順利在10分鐘內就趕到長庚醫院就醫。蘆竹分局表示，警方發揮積極助人精神，足為表率；呼籲民眾遇緊急事故或意外可撥打119或110，若身體不適應立即就醫，避免憾事發生。