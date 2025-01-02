影／蘆洲嬰兒突然失去呼吸 警車鳴笛5分鐘趕抵醫院救回性命
新北市蘆洲區日前有1名焦急的父親，開車逆向衝到派出所門口停下求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。
35歲侯姓男子上個月25日下午2時許，急忙進入蘆洲警分局集賢派出所，向警方說明孩子突然眼睛翻白、失去呼吸，必須趕緊送急診。警員張耀文、張晉勳立即拿鑰匙去開巡邏車，護送侯姓夫婦和嬰兒就醫。
巡邏車從集賢路上重陽橋直奔士林，沿途鳴笛、廣播請前方其他車輛讓道，大約只花5分鐘便趕抵新光醫院，經醫師搶救恢復穩定生命徵象，侯姓夫妻頻頻向警方致謝。
集賢派出所所長李明翰指出，警方為民服務的精神永不停歇，若有急難救助的需求，可撥打110或119請求協助。
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