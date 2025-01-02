快訊

AI企業崛起 雷軍挖人才點燃車市下半場戰局

月薪可達12萬 普通人也能成為減碳英雄「碳盤查專家」

不敗女王順風順水？盧秀燕自比梅花：我一路在野

影／蘆洲嬰兒突然失去呼吸 警車鳴笛5分鐘趕抵醫院救回性命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區日前有1名焦急的父親，開車逆向衝到派出所門口停下求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。

35歲侯姓男子上個月25日下午2時許，急忙進入蘆洲警分局集賢派出所，向警方說明孩子突然眼睛翻白、失去呼吸，必須趕緊送急診。警員張耀文、張晉勳立即拿鑰匙去開巡邏車，護送侯姓夫婦和嬰兒就醫。

巡邏車從集賢路上重陽橋直奔士林，沿途鳴笛、廣播請前方其他車輛讓道，大約只花5分鐘便趕抵新光醫院，經醫師搶救恢復穩定生命徵象，侯姓夫妻頻頻向警方致謝。

集賢派出所所長李明翰指出，警方為民服務的精神永不停歇，若有急難救助的需求，可撥打110或119請求協助。

蘆洲區日前有1名焦急的父親衝到派出所求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區日前有1名焦急的父親衝到派出所求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區日前有1名焦急的父親，開車逆向衝到派出所門口停下，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸，急需警方協助。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區日前有1名焦急的父親，開車逆向衝到派出所門口停下，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸，急需警方協助。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區日前有1名焦急的父親衝到派出所求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區日前有1名焦急的父親衝到派出所求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車載他們，沿途鳴笛、廣播請其他車輛讓道，5分鐘趕抵新光醫院，讓嬰兒獲得即時救助。記者林昭彰／翻攝

嬰兒 警察 醫師

延伸閱讀

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

12月30日起開始取締！新北河濱自行車道5處新增8支科技執法

蘆洲警暖心開導遭詐婦人走出陰霾 女兒送點心致謝

拳上衝突再起！統神賽後遭黑衣人痛毆頭部 警趕抵...把1人帶回派出所

相關新聞

影／怎撞的？台中北屯連環車禍 一車成「夾心餅乾」尾朝天

台中市北屯區景賢路昨天下午發生一件連環車禍，一輛轎車被兩車夾住，成了「夾心餅乾」，車尾還朝天，引發目擊民眾議論「怎麼撞的...

高雄騎士遭轎車撞倒地…駕駛報警 他車又輾過肇逃致重傷

林姓男子昨晨騎機車行經高市中正四路，遭左轉的楊姓男子轎車撞及倒地，楊男停路邊報警；未料，1分多鐘後，張男駕車輾過林後肇逃...

影／蘆洲嬰兒突然失去呼吸 警車鳴笛5分鐘趕抵醫院救回性命

新北市蘆洲區日前有1名焦急的父親，開車逆向衝到派出所門口停下求助，因為他僅5個月大的小孩突然沒有呼吸。員警立即駕駛巡邏車...

台中北區民宅火警 二樓冒煙傳一人受困…警消破門中

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北區忠明路一間三樓透天民宅火警，中港等4個消防分隊到場滅火，到場消防隊回報，現場民宅...

國道死亡車禍4成肇因「分心疲勞」 19人未繫安全帶慘死

國道行車速度快，若未正確使用安全帶，發生碰撞時，車內人員極有可能被拋出車外。根據高速公路局統計，去年國道發生70件交通死...

同事上班突癲癇！男駕車衝派出所求開道送醫 警伸援手

桃園市蘆竹區一名郭姓男子近日上晚班時突然癲癇發作，同事涂姓男子見狀立即開車欲將他送醫，但因路上車來車往，擔心錯過黃金救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。