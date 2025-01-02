國道死亡車禍4成肇因「分心疲勞」 19人未繫安全帶慘死

國道行車速度快，若未正確使用安全帶，發生碰撞時，車內人員極有可能被拋出車外。根據高速公路局統計，去年國道發生70件交通死亡事故，其中有19名死者未正確使用安全帶，占近3成。高公局表示，今年春節連假期間預計湧現大量返鄉及旅遊車流，呼籲不論駕駛、乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶。

根據高公局統計，去年截至12月30日國道已發生70件交通死亡事故，其中有19名死者未正確使用安全帶。例如12月25日晚間6時20分國道1號南向1輛小客貨車與大客車追撞，小客貨車乘客未繫安全帶而拋出車外死亡；另12月27日凌晨3時30分國道1號南向1輛小貨車自撞內側護欄，駕駛拋出車外死亡。

此外，高公局也說，國道死亡事故主要肇因以「分心疲勞」比例最高，約為4成，顯示不少駕駛人行車可能過於鬆懈或精神不濟仍勉強開車，讓自身及他人陷入危險境地。

高公局也提醒，此次春節連假匝道封閉管制措施為1月29日至1月31日，時段性封閉國1、國5南向入口匝道；1月31日至2月2日時段性封閉國1國3北向及雙向入口。