高雄騎士遭轎車撞倒地…駕駛報警 他車又輾過肇逃致重傷

林姓男子昨晨騎機車行經高市中正四路，遭左轉的楊姓男子轎車撞及倒地，楊男停路邊報警；未料，1分多鐘後，張男駕車輾過林後肇逃，被後方車行車記錄器錄下，張15分鐘才又駛回，兩度挨撞的林男因骨折、內出血還有氣胸，送醫後仍在加護病房觀察。

警方調查，從事服務業的林姓男子（25歲）昨天凌晨2時50分許從餐廳下班，騎機車返回住處，行經新興區中正四路由南往北直行，當時楊姓男子（23歲）駕車沿河東路由北往南欲左轉中正四路，未禮讓林男的直行機車，將林連人帶車撞飛。

林男當下倒地不起，楊男將車停在路邊和女友說話後，正打算報警，無視受傷的林男倒地，還來不及放三角錐警告後方車禍在路口指揮，沒料，1分多鐘後，張姓男子（56歲）駕車駛過該路口，直接輾過倒地的林男。

林男遭張男轎車輾過，導致肋骨骨折、內出血及氣胸，送醫搶救後，目前仍在加護病房觀察。

肇事逃逸的張男在警方及救護車已抵達現場處理事故及救人，約事發15分鐘後又折返現場，張男辯稱當時以為車子壓過坑洞因此未停下查看，後往前開時聽到救護車的聲音，覺得可能是剛剛車子跳動壓到的不是坑洞，可能壓到東西似才折返現場查看，不知撞到人。

張男肇事逃逸，被後方轎車行車記錄器錄下，車中駕駛和副駕駛座的人當時見有人受傷倒地，張男轎車還未煞車直接輾過又肇逃，一陣驚呼；事後將影片PO網，有網友批肇逃者「明顯故意，煞車燈從頭到尾都沒亮」、「輾過去耶．．」、「好可惡」、「嚇死．．二次傷害」、「驚嚇，心臟漏跳一拍」。

警方指出，新興警分局前金分駐所員警當時和救護人員協助將林男送醫搶救；事後調查，楊男轎車左轉因未禮讓林男的直行機車造成第一次事故，將依道路交通管理處罰條例48條處以600至1800元罰鍰；另因肇事後未立即處置致人受傷，亦可依據同法62條，處罰楊男3000至9000元罰鍰。

另肇逃的張男雖事發15分鐘後又折返現場，警方仍依肇事逃逸將張男移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，駕車致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，張男是否有肇逃行為，交由司法裁定。