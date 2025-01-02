影／怎撞的？台中北屯連環車禍 一車成「夾心餅乾」尾朝天

台中市北屯區景賢路昨天下午發生一件連環車禍，一輛轎車被兩車夾住，成了「夾心餅乾」，車尾還朝天，引發目擊民眾議論「怎麼撞的」。警方調查，案發時是吳男開車行經該處時，疑因恍神，撞上路邊停車的3輛轎車，一輛被撞轎車因衝擊力擠壓，才被撞得車尾朝天，詳細案發經過待查。

經查，吳姓男子（37歲）在昨天下午5時許，開車沿北屯區景賢路直行往廍子路方向行駛，鄰近祥順東路時，疑因恍神，不慎失控撞擊3輛停在路邊停車格的車輛而肇事，現場無人受傷。

第五警分局到場調查，吳男酒測值零，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因由鑑定單位研判。

警方提醒，行車應保持注意力提高警覺，注意路況，維護行車安全。