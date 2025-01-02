影／基隆公寓半夜大火…七旬重聽翁成焦屍 同住弟喚不醒

基隆市成功一路一棟巷內舊公寓4樓，今天凌晨2時38分消防局獲報發生火警，消防人員到場時已陷入火海，火勢一發不可收拾，緊急疏散住戶16人，71歲有重聽的張姓公翁被燒成焦屍，張同住的弟弟說，有先敲門叫哥哥快跑，但因他重聽聽不到，因火太大先逃出來。另5樓有2人嗆傷預防性送醫，疑冷氣機起火，已採證調查釐清。

基隆市消防局今天凌晨2時38分獲報，成功一路118巷一棟舊公寓發生火警，消防人員到場發現，發現起火點在公寓4樓，已竄出火舌，火勢一發不可收拾，整個陷入火海，不斷往上竄燒。

消防人員布水線救火，緊急疏散該棟公寓及旁邊住戶16人，住5樓的有一男一女吸入過多濃煙，身體不適，預防性急送醫，並無大礙。

消防人員說，火勢燒得相當大，半小時後控制展開搜索，在起火的4樓房間內發現張姓老翁（71歲），已被燒成焦屍。與張同住的一名弟弟向消防人員表示，當時半夜突然屋內濃煙四起，火煙來得很快，他被驚醒後，先衝到哥哥睡的房間外敲門，大叫哥哥趕快跑，但因哥哥有重聽，可能聽不到或在睡覺，但因火太大受不了先逃出來。

張姓死者的另一名弟弟也住在隔壁，救火時也焦急等待，他向消防人員說，大火發生時有看到他哥哥家的冷氣有著火，後來火愈燒愈大，哥哥家中並沒有神明桌及煮東西，但哥哥有重聽，目前並無工作。

光華里長陳世豐到場關心，他說半夜舊公寓突冒出火舌，火勢非常大，消防人員、員警趕至現場，屋內有一名張姓老翁受困，有很種的重聽，其他樓層住戶都趕緊疏散。