七旬婦排隊領錢母 突然昏倒送醫不治

紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠／攝影 南投縣紫南宮元旦發送蛇年「錢母」，昨傳憾事。今年吸引10萬人大排長龍，綿延數公里，但低溫又下雨，75歲羅姓婦人上午9時半在隊伍中昏倒，救護車趕到時已無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院急救，仍宣告不治。

昨天一早陰雨綿綿，氣溫最低來到攝氏15度，且有陣雨，紫南宮主委莊秋安為免民眾淋雨，提前到上午8時發放錢母。上午9時半，來自苗栗的羅姓婦人突然昏倒，同行家人打119求救，送醫不治。家人表示事前身體並無不適，突然倒下，非常不捨。

紫南宮元旦發錢母非常熱門，過去有信眾提前半個月排隊想搶第一，廟方為避免信眾長時間排隊，改在12月31日才開放排隊，然而不少信眾還是提前報到。

台中黃姓一家人，已收集13年錢母，提前一個多禮拜、上月23日起白天排隊，晚上在車內過夜。因連日低溫濕冷，排隊民眾穿雨衣準備帳蓬、睡袋保暖，也有人只拿紙板擋雨。

紫南宮元旦發錢母，前5千名信眾除了領到一枚銀錢母，還加贈一顆金雞蛋，裡面有金戒指、精裝版錢母套幣、現金6千元、錢母項鍊等獎項，聚寶盆造型的錢母套幣從300組加碼到1200組，吸引信眾祈求新年財運。

今年大獎是10枚一錢重、5枚二錢重金戒指，最早抽到二錢金戒指的是來自苗栗的林姓小學生，他表示要把金戒指送給媽媽，並隨即把戒指讓媽媽戴上；高雄的蔡先生上月30日就到紫南宮排隊，他抽中一錢金戒指，他覺得排三天隊相當值得，土地公金戒指準備送給媽媽，表達孝心。