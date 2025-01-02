男駕車自撞太陽能板機房 遭鋼管插喉亡

石姓男子昨天清晨開車行經台南市安吉路三段，失控衝入路旁鐵圍欄，再撞擊農田內所架設太陽能發電板，遭鋼管穿透喉部當場慘死。圖／讀者提供 廿九歲石姓男子昨清晨開車行經台南市安南區安吉路三段，經安順庄大道交叉路口時失控衝入路旁鐵圍欄，再撞擊農田內所架設太陽能板機房，石當場遭鋼管穿透喉部慘死。檢警會同法醫相驗認石車禍死亡，肇事原因不明，採檢體送驗釐清。

警方調查，死者是一名導遊，案發當時駕車要前往訪友，雙親接獲警方通知傷痛欲絕，胞兄出面指認屍體，並接受警方詢問；家屬對其死因沒有意見。

台南市消防局昨天清晨五時四十一分接獲警方一一○轉報，安南區安吉路三段與安順庄大道交叉路口發生交通事故，一輛轎車駛離道路，撞擊路旁田中的太陽能板機房，駕駛受困車內。

消防局調派人車搶救，但救護人員檢視受困狀況，發現駕駛被太陽能板施作的鋼管穿透喉部，已明顯死亡，雖將駕駛移出車外，但未送醫，後續交警方處理。

台南市警三分局依車牌查出車主是廿九歲石姓男子，經調監視器釐清，石男當時駕車沿安吉路三段向南直行，不明原因衝破路旁鐵圍欄，再撞擊農田內所架設的太陽能發電板；當時未發現有其他車輛比鄰經過。

檢警相驗認定是車禍意外，但為何失控待查，被撞的農田地主鐵圍欄及太陽能板機房嚴重受損，後續賠償事宜待責任釐清。