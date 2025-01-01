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火舞表演者赴泰失蹤 家屬曝定位在「緬甸」遭勒索數十萬才能返家

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名27歲謝姓火舞表演者日前應徵，於臉書貼文PO出的火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。楊梅警分局表示，已依相關規定進行重大刑案通報，另函請外交部協尋謝男下落。

去年12月有民眾於臉書社團PO出工作邀約，詢問是否有火舞表演老師跟變臉老師可以在海外演出，身為高雄人，現居住在桃園市楊梅區的謝男應徵該工作，於上月25日搭機前往泰國，之後卻被家人發現定位在緬甸，且告知要求付數十萬元才能返家，家屬焦急因此向高雄警方報案。

楊梅警分局接獲通報協助調查，分局已依相關規定進行重大刑案通報，另函請外交部協尋謝男下落。

1名27歲謝姓火舞表演者日前應徵，於臉書貼文PO出的火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。圖／翻攝自臉書真．東北大火
1名27歲謝姓火舞表演者日前應徵，於臉書貼文PO出的火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。圖／翻攝自臉書真．東北大火
1名27歲謝姓火舞表演者日前應徵，於臉書貼文PO出的火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。圖／翻攝自臉書真．東北大火
1名27歲謝姓火舞表演者日前應徵，於臉書貼文PO出的火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。圖／翻攝自臉書真．東北大火

外交部 家人 泰國 緬甸

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