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影／元旦凌晨酒後爭搶計程車 永和警快打當場逮動手3人
新北市劉姓男子在永和區1間KTV跨年歡唱，今天凌晨欲攔計程車返家，疑與陳姓男子等3人因攔車發生爭執，遭陳等3人聯手圍毆，永和員警獲報到場壓制逮捕陳男等3人，警詢後今依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市永和警方今天凌晨3時55分獲報，永和區永和路上1間KTV前騎樓發生疑似酒客打群架，警方出動快打部隊迅速趕抵，將涉嫌動手打人的陳姓兄弟及友人印姓男子（20歲）3人以大外割壓制逮捕。
據了解，劉姓男子（43歲）昨晚前往永和區永和路KTV飲酒歡唱，今天凌晨3時55分唱完歌在KTV大門口欲攔計程車返家，與也正從KTV要離場的陳姓男子（21歲）及陳男哥哥（25歲）和其友人印姓男子3人，因叫計程車問題雙方發生口角，劉遭陳男等3人聯手毆打受傷。
劉男因受傷堅持提告，警詢後將陳姓兄弟及印男等3人依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢署偵辦。永和警分局呼籲，暴力零容忍，任何暴力行為，絕對依法嚴辦，民眾切勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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