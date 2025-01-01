跨年夜抓改裝車 桃園知名景點噪音最高達112.3分貝開罰

桃園市新屋區永安漁港深夜人車稀少，易有改裝車聚集競駛且噪音擾人，造成民眾反感，甚至危害用路人生命財產安全，為遏止飆車歪風，楊梅警分局去年12月31日晚間8時至翌日2時跨年夜強力執法，配合環保局執行配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查，一輛機車經檢測超過1百分貝遭罰。

楊梅分局表示，共有6組路檢及6組機巡強勢警力規畫口袋攔截圍捕，完全封鎖永安漁港出入口及周邊道路，有效遏制，另針對取締改裝噪音車輛，各路檢點攔查車輛60部，取締無照駕駛違規7件、闖紅燈5件等交通違規，取締改裝噪音車輛經環保局檢測19部，噪音超標汽車5部、機車8部，依噪音管制法共裁罰新台幣7萬5300元。

為因應今年1月起，機車排氣管改裝列入檢驗項目，凡未取得排氣管認證完成申報變更登記的車輛，經稽查發現後查證屬實，依道路交通處罰管理條例告發，若噪音超標不合格者再依噪音管制法開罰，楊梅警分局於今元旦首日1小時內即開出機車改裝非原型式排氣管而未依規定申報登記共5件，其中攔查2部曾在30餘年前風靡台灣的經典機車「Dio（三陽迪奧）」，經檢測噪音值均超過100分貝，最高達112.3分貝，嚴重超標31.8分貝。