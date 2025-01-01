竹市南寮2小時煙火釀火警、垃圾丟滿地 當地民眾批「沒公德心」
昨晚跨年夜，有民眾齊聚新竹市南寮地區施放煙火，當地居民說，煙火從深夜11時起約2小時不間斷，雖有跨年氛圍，但也釀零星火警及留下滿地垃圾，怒批沒公德心。
有網友在社群平台Threads上發文表示，昨晚跨年夜，新竹南寮民眾自發性施放煙火，根據到場參與民眾描述，施放約2小時，「比政府放的300秒還長」，很有氛圍感。
當地居民向中央社記者表示，昨晚11時多陸續有人施放煙火，今天凌晨0時開始有消防車出勤，出門查看發現新竹國際風箏賽場有許多施放煙火後餘燼火星，且留下滿地垃圾，怒批「只懂歡樂，卻沒公德心」。
新竹市警察局南寮派出所長黃壬政向中央社記者表示，南寮地區因較空曠，近年有許多民眾自行購買煙火齊聚施放，今年凌晨1時許陸續勸導民眾離開。
新竹市消防局人員說，今天凌晨0時至1時40分間共接獲3起雜草火警案件，其中西濱路1段社區大樓旁空地火警燃燒面積約100平方公尺，其餘2起皆為煙火施放後餘燼，均已向施放煙火民眾勸導注意安全。
新竹市南寮里長許典維說，新竹國際風箏賽場鄰近新竹南寮漁港，雖施放煙火極具跨年氛圍，仍呼籲民眾保持安全距離，避免造成漁船起火，施放煙火後更應將垃圾帶離，保持當地環境整潔。
根據新竹市爆竹煙火施放管制自治條例，漁港、空軍新竹基地所轄腹地等不得施放爆竹煙火，並應保持安全距離，違者可處新台幣3萬至15萬罰鍰。
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