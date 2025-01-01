快訊

直播／柯文哲請辭黨主席露面！黃國昌獲一致推舉 會中全場大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

排隊突昏倒！紫南宮元旦發錢母傳憾事 75歲婦人送醫搶救不治

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣紫南宮元旦發送蛇年錢母，吸引10萬人排隊，然而低溫下雨，卻傳出憾事，1名75歲羅姓阿嬤上午9時半排隊時昏倒，救護車趕到時已無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院急救仍告不治。

竹山紫南宮蛇年生肖錢母，精裝套幣組「聚寶盆」今年從300組加碼到1200組，吸引許多信眾排隊，最早排隊的台中黃姓一家人，上月23日就到場排隊，連日低溫濕冷，不少排隊民眾準備帳篷、睡袋保暖，有的只是拿著紙板擋雨。

今天一早陰雨綿綿，氣溫相當低，為了避免信眾淋雨，紫南宮主委莊秋安將發放錢母時間提前到8時，信眾也相當興奮，領到錢母或是抽到金戒指、現金，趕緊拿到土地公前「過爐」，祈求新年財運亨通，闔家平安。

不過，上午9時半來自苗栗的75歲羅姓阿嬤，排隊時突然昏倒，同行家人見狀趕緊打119求救，救護車到達竹山鎮田中巷現場時，羅姓阿嬤已無呼吸心跳，家人表示，阿嬤事前並無身體不適，卻突然倒下，救護人員一路CPR送往竹山秀傳醫院，並由醫護人員接手搶救，仍宣告不治。

紫南宮元旦發放錢母相當熱門，過去有信眾提前半個月排隊想要搶第一，為了避免信眾長時間排隊，紫南宮改成在12月31日才開放排隊，然而，還是有信眾提前報到。

紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬名信眾排隊領取，人龍一眼看不到頭。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬人排隊，但上午陰雨綿綿，有信眾拿著紙板擋雨。圖／讀者提供
紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬人排隊，但上午陰雨綿綿，有信眾拿著紙板擋雨。圖／讀者提供
紫南宮元旦發錢母，苗栗75歲婦人排隊時突然倒下無呼吸心跳，雖然以心肺復甦術急救、送醫，仍然不治。圖／民眾提供
紫南宮元旦發錢母，苗栗75歲婦人排隊時突然倒下無呼吸心跳，雖然以心肺復甦術急救、送醫，仍然不治。圖／民眾提供

紫南宮 蛇年 阿嬤

延伸閱讀

南鯤鯓代天府乙巳年吉祥字「安」 7大書法名師現場揮毫寫春聯

12強賽／冠軍之路特展 開展首日球迷捧場

影／紫南宮元旦發錢母 頭香23日就來排！小學生抽中金戒指送媽媽

紫南宮元旦發錢母10萬人排隊傳憾事 50歲婦人昏倒OCHA送醫

相關新聞

排隊突昏倒！紫南宮元旦發錢母傳憾事 75歲婦人送醫搶救不治

南投縣紫南宮元旦發送蛇年錢母，吸引10萬人排隊，然而低溫下雨，卻傳出憾事，1名75歲羅姓阿嬤上午9時半排隊時昏倒，救護車...

國道一號大貨車疑變換車道失控 釀3車連環撞1人受傷送醫

國道1號北上261.4公里嘉義路段今天中午12點40分發生車禍，一輛大貨車行駛於中線車道，變換車道時擦撞外側車道轎車，導...

查出原因了！台中跨年煙火釀女童右眼傷 開罰業者10萬元

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，但施放煙火過程有火光掉落，引發火警，也有日本女童右眼受傷，據查，市長盧秀燕得知派員...

竹市南寮2小時煙火釀火警、垃圾丟滿地 當地民眾批「沒公德心」

昨晚跨年夜，有民眾齊聚新竹市南寮地區施放煙火，當地居民說，煙火從深夜11時起約2小時不間斷，雖有跨年氛圍，但也釀零星火警...

三重小吃店突起火「黑煙直竄天」 消防赴現場破門灌救

新北市三重區重新路五段1間小吃店，今天下午2時許突然發生火警，大量灰黑煙不斷竄出。新北市消防局派遣33輛消防車及84名消...

影／北市孕婦臨盆搭小黃趕路 運將求助警察3分鐘到醫院

台北市32歲洪姓男子的老婆日前將要臨盆，夫妻2人搭計程車趕往婦產科診所，期間運將怕「趕不上」，向前方一名巡邏員警求助，員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。