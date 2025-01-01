排隊突昏倒！紫南宮元旦發錢母傳憾事 75歲婦人送醫搶救不治

南投縣紫南宮元旦發送蛇年錢母，吸引10萬人排隊，然而低溫下雨，卻傳出憾事，1名75歲羅姓阿嬤上午9時半排隊時昏倒，救護車趕到時已無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院急救仍告不治。

竹山紫南宮蛇年生肖錢母，精裝套幣組「聚寶盆」今年從300組加碼到1200組，吸引許多信眾排隊，最早排隊的台中黃姓一家人，上月23日就到場排隊，連日低溫濕冷，不少排隊民眾準備帳篷、睡袋保暖，有的只是拿著紙板擋雨。

今天一早陰雨綿綿，氣溫相當低，為了避免信眾淋雨，紫南宮主委莊秋安將發放錢母時間提前到8時，信眾也相當興奮，領到錢母或是抽到金戒指、現金，趕緊拿到土地公前「過爐」，祈求新年財運亨通，闔家平安。

不過，上午9時半來自苗栗的75歲羅姓阿嬤，排隊時突然昏倒，同行家人見狀趕緊打119求救，救護車到達竹山鎮田中巷現場時，羅姓阿嬤已無呼吸心跳，家人表示，阿嬤事前並無身體不適，卻突然倒下，救護人員一路CPR送往竹山秀傳醫院，並由醫護人員接手搶救，仍宣告不治。