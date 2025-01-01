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國道一號大貨車疑變換車道失控 釀3車連環撞1人受傷送醫
國道1號北上261.4公里嘉義路段今天中午12點40分發生車禍，一輛大貨車行駛於中線車道，變換車道時擦撞外側車道轎車，導致轎車失控旋轉撞擊內側車道另輛轎車，其中51歲女性駕駛受傷，由救護車緊急送醫治療，車潮回堵約2公里，現已排除。
國道警方表示，國道1號北向261.4公里（嘉義路段）今天中午12點40分發生車禍，一輛大貨車從中線車道要變換至外側車道時，不慎擦撞外側車道一輛轎車，導致轎車失控旋轉往內側車道打滑，轎車駕駛受傷。
警方表示，失控轎車飄向內側車道，撞上另輛轎車，共有3輛車輛肇事，3名駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因仍待調查釐清，並呼籲用路人注意車前狀況、保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。
嘉義縣消防局表示，獲報後立即派遣太保分隊趕往救援，抵達現場發生是汽車車禍，有1名年約51歲女性傷者，意識清楚、臉部擦傷，已自行脫困，現場給予救護處置後，由救護車送往嘉義榮民醫院救治。
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