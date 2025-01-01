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影／北市孕婦臨盆搭小黃趕路 運將求助警察3分鐘到醫院

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市32歲洪姓男子的老婆日前將要臨盆，夫妻2人搭計程車趕往婦產科診所，期間運將怕「趕不上」，向前方一名巡邏員警求助，員警協助幫忙開道，順利把15分鐘的路程縮短成3分鐘抵達，事後孕婦順利生產，洪男頻頻感謝，員警也替2人感到開心。

中正第一分局仁愛路派出所警員梁子杰，去年12月20日晚上9點多，巡邏途中發現計程車內有孕婦將要生產，毫不猶豫開啟警笛和警示燈，協助護送計程車至婦幼診所就醫。

從畫面可見，王姓運將開計程車向前方騎機車的巡邏員警按喇叭，梁員見狀停下，運將激動喊「乘客懷孕在痛，可以幫忙帶路嗎？」，梁員問要去哪裡，運將回「前面的新生南路三段」，下一秒立刻鳴笛開道。

孕婦因陣痛難忍一度無法行走，梁員替孕婦狀況感到緊張，到了婦幼診所後，連忙問「急診室在哪裡呀？」、「OK嗎？」，趕緊攙扶她並請診所提供輪椅，確認安全後離去。

洪男事後告知「我老婆順利生產了」，「母子均安」，並不斷感謝員警熱心幫忙，梁員知悉也替2人感到高興。

中正第一分局表示，協助緊急狀況的民眾是警察服務民眾的責任，也提醒駕駛在行車過程中，若遇到緊急車輛務必主動停讓，共同維護交通安全並兼顧緊急救援需求。

梁員替孕婦狀況感到緊張，到了婦幼診所後，連忙問「急診室在哪裡呀？」、「OK嗎？」，趕緊攙扶她並請診所提供輪椅，確認安全後離去。記者翁至成／翻攝
梁員替孕婦狀況感到緊張，到了婦幼診所後，連忙問「急診室在哪裡呀？」、「OK嗎？」，趕緊攙扶她並請診所提供輪椅，確認安全後離去。記者翁至成／翻攝
中正第一分局仁愛路派出所警員梁子杰發現計程車內有孕婦將要生產，豪不猶豫開啟警笛和警示燈，協助護送就醫。記者翁至成／翻攝
中正第一分局仁愛路派出所警員梁子杰發現計程車內有孕婦將要生產，豪不猶豫開啟警笛和警示燈，協助護送就醫。記者翁至成／翻攝

孕婦 計程車 警察 運將

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