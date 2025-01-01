影／北市孕婦臨盆搭小黃趕路 運將求助警察3分鐘到醫院

台北市32歲洪姓男子的老婆日前將要臨盆，夫妻2人搭計程車趕往婦產科診所，期間運將怕「趕不上」，向前方一名巡邏員警求助，員警協助幫忙開道，順利把15分鐘的路程縮短成3分鐘抵達，事後孕婦順利生產，洪男頻頻感謝，員警也替2人感到開心。

中正第一分局仁愛路派出所警員梁子杰，去年12月20日晚上9點多，巡邏途中發現計程車內有孕婦將要生產，毫不猶豫開啟警笛和警示燈，協助護送計程車至婦幼診所就醫。

從畫面可見，王姓運將開計程車向前方騎機車的巡邏員警按喇叭，梁員見狀停下，運將激動喊「乘客懷孕在痛，可以幫忙帶路嗎？」，梁員問要去哪裡，運將回「前面的新生南路三段」，下一秒立刻鳴笛開道。

孕婦因陣痛難忍一度無法行走，梁員替孕婦狀況感到緊張，到了婦幼診所後，連忙問「急診室在哪裡呀？」、「OK嗎？」，趕緊攙扶她並請診所提供輪椅，確認安全後離去。

洪男事後告知「我老婆順利生產了」，「母子均安」，並不斷感謝員警熱心幫忙，梁員知悉也替2人感到高興。