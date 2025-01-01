她投資比特幣遭詐 車手提領130萬元內湖警與行員速逮

台北市內湖分局大湖派出所警員王勇智、徐梓晏，日前擔服金融巡守勤務時，接獲轄內台新銀行東湖分行報稱有民眾帳戶異常，警方趕往現場，與行員合作逮捕要提領130萬元的吳姓女車手。

王、徐2員到場後，吳女看見警察現身相當緊張，誆稱是向國高中同學申請保釋借款，員警認為她言詞閃爍規避，與行員交叉比對，查證後拆穿吳嫌說詞，130萬元是被害人張姓女子，遭假投資詐騙以投資比特幣為由騙取，並委託蔡男匯款，張女警覺遭詐後，立即提起詐欺告訴，車手要提款時，被行員發現異常報警，員警第一時間查證吳嫌誆騙無誤後當場逮捕帶回偵辦。被害人對遭詐後，行員及員警能及時發現帳戶異常，聯手阻詐救援，表達相當感謝。

內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，去年全年攔阻新台幣1億5百餘萬元，內湖分局呼籲，近期常見的詐騙類型有假投資、假檢警、假冒親友借錢、網路愛情詐騙、謊稱民眾證件於戶政機關遭盜用、假中獎或繳費釣魚簡訊等，詐欺集團利用不斷更新的手法與話術榨乾被害人存款，對於任何投資應保持警覺、疑問，有任何疑慮，請主動向就近派出所或撥打165查證，以避免掉入詐騙陷阱。