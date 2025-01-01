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影／碰！台中北屯八旬翁小巷左轉大路 撞直行機車二人噴飛
台中市八旬賴姓老翁今天上午騎機車從北屯區軍和街378巷，欲左轉東山路，但疑未注意到直行的陳姓男子機車，騎至路中時，二人即發生碰撞，巨大撞擊力讓二人噴飛至路面，附近民眾都聽到巨大的撞擊聲響，二人送醫後無大礙，初判是轉彎車未禮讓、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。
經查，賴姓老翁（80歲）在今天上午11時許，騎機車沿北屯區軍和街378巷，欲左轉進入東山路往大坑方向，陳男（22歲）則是騎機車沿東山路內快車道直行往市區方向，賴翁左轉至路中時，與陳男發生碰撞，二人摔到在路面，雙方全身多處擦挫傷，意識清楚，經送醫後暫無生命危險。
警方初判，轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因需待交大事故組釐清。
第五警分局提醒，行車應保持注意力提高警覺，遇路口宜減緩車速，注意路況，維護行車安全。
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