紫南宮元旦發錢母10萬人排隊傳憾事 50歲婦人昏倒OCHA送醫

南投縣紫南宮元旦發送蛇年錢母，吸引10萬人排隊，然而低溫下雨，卻傳出憾事，1名50多歲婦人排隊時昏倒，救護車趕到時已無呼吸心跳，身上還有暖暖包，已緊急送醫急救。

竹山紫南宮蛇年生肖錢母，精裝套幣組「聚寶盆」今年從300組加碼到1200組，吸引許多信眾排隊，最早排隊的台中黃姓一家人，上月23日就到場排隊，連日低溫濕冷，不少排隊民眾準備帳蓬、睡袋保暖，有的只是拿著紙板擋雨。

今天一早陰雨綿綿，氣溫相當低，為了避免信眾淋雨，紫南宮主委莊秋安將發放錢母時間提前到8時，信眾也相當興奮，領到錢母或是抽到金戒指、現金，趕緊拿到土地公前「過爐」，祈求新年財運亨通，闔家平安。

不過，上午仍傳出憾事，1名50多歲婦人排隊時突然昏倒，廟方和信眾趕緊通報救護車，不過，救護人員趕到時，婦人已經OCHA沒有呼吸心跳，身上還有暖暖包，趕緊將人送醫急救。

紫南宮元旦發放錢母相當熱門，過去有信眾提前半個月排隊想要搶第一，為了避免信眾長時間排隊，紫南宮改成在12月31日才開放排隊，然而，還是有信眾提前報到。

【中央社／南投縣1日電】

苗栗75歲羅姓婦人前往南投竹山紫南宮排隊領錢母，不料今天上午突昏倒，當場失去呼吸心跳，緊急送至竹山秀傳醫院搶救仍不治，家屬聯繫禮儀社處理後事，確切死因待釐清。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發送乙巳蛇年錢母，雖然天公不作美，一早仍吸引數萬名信眾排隊，由於廟方提早並延長發送時間，估發出逾10萬枚錢母；但現場一名高齡婦人排隊時突然昏倒，同行者趕緊報案，由南投縣消防局名間分隊救護車，送至竹山秀傳醫院搶救。

南投縣消防局指出，名間分隊救護人員到達竹山鎮田中巷現場時，來自苗栗縣羅姓婦人已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，同行者告知羅婦突昏倒、事前無身體不適徵象，救護人員趕緊將羅婦送醫搶救；由於羅婦未隨身攜帶證件，相關病史待進一步了解。

醫院表示，羅婦在排隊現場已失去呼吸心跳，到院搶救仍回天乏術，家屬聯繫禮儀社處理後事。根據交通部中央氣象署網站資訊，竹山測站今天上午氣溫約攝氏15度至17.5度；今天前往紫南宮民眾表示，天氣雖不佳、不時下小雨，但不是非常寒冷，穿外套即可禦寒。

對於這起信眾昏倒事件，紫南宮主委莊秋安說，廟方接獲通知有信眾昏倒，並有人趕到紫南宮辦公室取用自動體外心臟去顫器，同時打電話向消防局求助，人員將自動體外心臟去顫器送至婦人昏倒現場時，救護車已將婦人送醫，經詢問院方約急救40分鐘。